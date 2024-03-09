AKP’yi yenen aday... Yenimahalle Başkanı Yaşar’ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

Yayınlanma: 09.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:37

CHP’nin oy deposu’ Yaşar, CHP’li ailenin siyasete ilgi duyan oğlu olarak siyasetin göbeğinde olmasına karşın 60 yaşına kadar bir göreve aday gösterilmedi. 2009 yılında Yenimahalle Belediye Başkanlığı’na aday gösterildiğinde başarılı olmasını bekleyen pek kimse yoktu. Yaşar, görevdeki belediye başkanı Ahmet Duyar’ı, AKP’nin en güçlü olduğu dönemde aldığı yüzde 40.8 oy oranıyla yendi ve başkanlık koltuğuna oturdu.

AKP bu yenilgiyi kolay hazmedemedi. 2012 yılında Yenimahalle’de “CHP’nin oy deposu” olarak görülen Çayyolu bölgesi TBMM’den geçirilen yasa ile Çankaya’ya dahil edildi. Hedef, Yaşar’ı zayıflatıp ilçeyi yeniden almaktı. Karşısına güçlü aday, dönemin il özel idare genel sekreteri Adem Ceylan çıkarıldı. Yaşar, Çayyolu’nda kaybettiği oylar bir yana, oy oranını tam 10 puan artırarak 2014’teki seçimi yüzde 50.8 ile yeniden kazandı. Yaşar, 2019’da yine partisi tarafından aday gösterildi.

Bu sefer AKP, Ankara’daki “en güçlü” adayı, dönemin Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi Yaşar’ın karşısına çıkardı. Daha önce az rastlanır bir finansal destek, medya desteği ile birlikte kampanyasına seçimden 3 ay önce başlayan Tiryaki, çok iddialıydı. Erdoğan bizzat Yenimahalle’de miting yaparak destek verdi, oy istedi. MHP’nin oyları da AKP’ye gidecekti. Herkes nefesini tutmuş yarışı izliyordu ancak Yaşar sakin ve rahattı. Erdoğan’ın prensi Tiryaki, seçimde hüsranı yaşadı, fark yedi.

Yaşar oyunu 8 puan artırarak yüzde 58.35 ile belediye başkanlığını üçüncü kez kazandı. Bu kadar zaferin ardından Yaşar için Ankara’da, “En büyük zevki AKP’yi yenmek”, “AKP’yi her koşulda yenen adam”, “AKP yine kaybedeceği bir seçime giriyor” esprileri ve “Fethi ağabey seçime girmeden seçimi kazanmış durumda” değerlendirmeleri yapılıyor. Fethi Yaşar’ı önümüzdeki seçim öncesinde ziyaret ettik, özenerek projelendirip yapımına başladığı Cumhuriyet Akademisi’ni birlikte gezdik. Sokağın sesini iyi ölçen Yaşar’a, bu seçimde ne kadar oy beklediğini sorduk. “Benim sokaktan edindiğim izlenime göre oy oranımız yüzde 60’ın üzerinde olacak” diye yanıt verdi.

MEB ÖRNEK ALMALI

Cumhuriyet Akademisi, 60 bin nüfuslu Turgut Özal Mahallesi’ne yapılmış. İçerisinde yok yok. Kütüphane o kadar işlevsel inşa edilmiş ve kurgulanmış ki bu ortamda bulunmak bir insana bu kadar keyif verebilir. Mekân üzerinde çok ciddi çalışma yürütülmüş. Öğrenmenin bu kadar özendirici olduğu eğitim kurumlarının sayısı mutlaka artmalı. “Köy okullarını açacak mısınız” sorusuna, yancı gazeteciler eşliğinde “Kapalı köy okulu mu var” sorusuyla karşılık veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in görmesi gereken bir mekân. “Nejat Uygur” adının verildiği tiyatro salonu 1000 kişilik. Aynı anda 650 kişinin kullanabileceği bir kütüphane de var.

Yenimahalle merkezinde Nâzım Hikmet Kongre Salonu ile her türlü hizmeti sunan Yenimahalle Belediyesi, Batıkent’e daha mükemmelini yapmış durumda. Yaşar, “Yenimahalle’ye yapacağınız bir şey kaldı mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “43 mahalleye aile sağlık merkezi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

Hükümetin hizmetsizliğe mahkûm ettiği aile hekimlerine sembolik rakamlarla kiraya veriyoruz, sağlıklı hizmetin yolunu açıyoruz. 3 bin çocuğumuza kreş olanağı sağlıyoruz. 500 engelli çocuğumuza bakım sağlıyoruz. İlçeyi kapsayacak şekilde havuzlar yaptık, bir tane daha yapıp bitireceğiz. Kreşlere devam edeceğiz. Tamamen sosyal belediyeciliğe yöneleceğiz. Sürprizlerimiz olacak.