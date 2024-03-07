Mesaide görüntülü çıplak sohbet yapan belediye çalışanı işten atıldı

Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:30

Güncelleme: 07.03.2024 - 10:30

Kırşehir'deki olay belediyeye ait kamu biriminde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ., iş yerinde sosyal medya üzerinden çıplak olarak sohbet etti.

İŞİNE SON VERİLDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye görevlilerince birim amirlerine şikayet edilen H.İ. hakkında işlem başlatıldı. Yapılan disiplin incelemesi sonrası ise H.İ.’nin işine son verildi.

Yaşanan olayla ilgili ise adli süreçler devam ediyor.