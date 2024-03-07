Mesaide görüntülü çıplak sohbet yapan belediye çalışanı işten atıldı

Kırşehir’de belediye güvenlik görevlisi mesai saati içerisinde müstehcen bir yayın yaptı. Disiplin suçu işlediği tespit edilen güvenlik görevlisi H.İ.’nin işine son verildi.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:30
Mesaide görüntülü çıplak sohbet yapan belediye çalışanı işten atıldı
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Kırşehir'deki olay belediyeye ait kamu biriminde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ., iş yerinde sosyal medya üzerinden çıplak olarak sohbet etti.

İŞİNE SON VERİLDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye görevlilerince birim amirlerine şikayet edilen H.İ. hakkında işlem başlatıldı. Yapılan disiplin incelemesi sonrası ise H.İ.’nin işine son verildi.

Yaşanan olayla ilgili ise adli süreçler devam ediyor.


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