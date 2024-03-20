Akşener, Ahlat’ta iktidarı eleştirdi: ‘Emeklinin et, peynir alması mümkün değil’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilere yönelik politikasını eleştirdi. Akşener, “Emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 18:26
Akşener, Ahlat’ta iktidarı eleştirdi: ‘Emeklinin et, peynir alması mümkün değil’
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İYİ Parti lideri Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen teşkilat toplantısında konuştu.

“10 bin lira maaş alan bir emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil” diyen Akşener, emeklilere bayram ikramiyesi olarak 7 bin lira verilmesini, emekli maaşlarına 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını ve en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekilmesini istedi.

Ahlat Belediye Başkan Adayı Mümtaz Çoban için oy isteyen Meral Akşener, daha sonra belediyeyi ziyaret etti. Belediye Başkanı Çoban, geçtiğimiz şubat ayında İYİ Parti’ye katılmıştı.




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