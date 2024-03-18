Akşener, Trabzon'da seçmenden destek istedi: 'Tutun elimi, muhalefet nasıl yapılırmış görün'

Akşener, Trabzon'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçmenden destek isteyerek, “Tutun elimi, 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılırmış görün" diye konuştu.

ANKA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 21:24
Akşener, Trabzon'da seçmenden destek istedi: 'Tutun elimi, muhalefet nasıl yapılırmış görün'
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın,  TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İstanbul Milletvekili Burak Akburak Kurucular Kurulu üyesi Ali Sağır, Genel İdare Kurulu üyesi Orkun Kanber, İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammet Erkan ve Fuat Gözaçan eşlik etti.

“ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARACAKSIN”

Emeklilere yönelik çağrısını yineleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, "10 bin lira emekli maaşı ile 5 bin lira kira veren bir insan geçinemez. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'a diyorum ki; her şey iki dudağının arasında. Emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. Emeklilere 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın" dedi.

“TUTUN ELİMİ, MUHALEFET NASIL YAPILIRMIŞ GÖRÜN”

Bunların gerçekleştirilmemesi durumunda emeklilerin oylarına talip olduğunu ifade eden Akşener, "Tutun elimi, 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılırmış görün" şeklinde konuştu.

Meral Akşener, yurttaşlara seslenmesinin ardından Beşikdüzü esnafını ziyaret ederek, İYİ Parti adaylarına destek istedi.


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