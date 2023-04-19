Akşener kamu mühendislerine söz verdi: '25 gün sonra haksızlıklar son bulacak'

Yayınlanma: 19.04.2023 - 22:44

Güncelleme: 19.04.2023 - 22:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün kamu mühendislerinin mali ve özlük haklarındaki sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı.

Akşener, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

“Ne yazık ki kamuda çalışan mühendislerimiz de ülkemizde mesleğinin hakkını alamayanlar arasında... Ama sadece 25 gün sonra tüm bu haksızlıklar son bulacak! Herkes eğitiminin, emeğinin ve mesleğinin hakkına kavuşacak! Ve işte o zaman; Türkiye tarih yazacak.”

Ne yazık ki kamuda çalışan mühendislerimiz de ülkemizde mesleğinin hakkını alamayanlar arasında...



Ama sadece 25 gün sonra tüm bu haksızlıklar son bulacak!



Herkes eğitiminin, emeğinin ve mesleğinin hakkına kavuşacak!



Ve işte o zaman; Türkiye tarih yazacak! — Meral Akşener (@meral_aksener) April 19, 2023

TALEPLERİ BELLİ

Kamu Mühendisleri Platformunun çağrısıyla ülkenin dört bir yanından bini aşkın kamu mühendisi, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleriyle geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir araya gelmişti.

Kamu mühendisleri, taleplerini şöyle sıralamıştı:

“Kamu mühendislerinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve mesleki gelişimin teşvik edilebilmesi için, kamuda çalışan tüm mühendislere ‘Teknik Sorumluluk Tazminatı’ adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması; ‘Mühendislik Meslek Kanunu’ çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi, kamu mühendisi gelirinin; yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir ve özlük haklarının seviyesine yükseltilmesi, tüm kazanımların emekliliğe yansıtılması ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi düzenlemelerin yapılmasını kamuda çalışan 150 bin Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve bu mesleklerin emeklileri adına devlet yetkililerinden talep etmekteyiz.”