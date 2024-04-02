Akşener, Ordu’ya milletvekillerini gönderiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu’da 25 bine yakın geçersiz oy hakkında usulsüzlük yapıldığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 22:10
Akşener, Ordu’ya milletvekillerini gönderiyor
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından sonuçların tartışma yarattığı illerden biri de Ordu oldu. Ordu'da seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre, 16 bin oy farkla kaybeden İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz oyların çalındığını öne sürdü.

AKP'nin mevcut belediye başkanının 16 bin 138 farkla kazandığı Ordu'da seçim sonuçları tartışmalara neden oldu. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, sabah saatlerinde paylaşım yaparak sandıkların 3'te 2'sinde usulsüzlük tespit ettiklerini açıkladı.

AKŞENER, ORDU'YA MİLLETVEKİLLERİNİ GÖNDERİYOR

Akşener, Ordu’da yaşanan gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Akşener, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

“Milletin iradesine duyulan hazımsızlığın, milletin kararına gösterilen saygısızlığın yeni adresi ne yazık ki Ordu... Başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Enver Yılmaz olmak üzere tüm teşkilatlarımız 2 gündür Ordu'da demokrasiye vurulmak istenen darbeyle mücadele ediyor. Şimdiye kadar kesinleşen sonuçlara göre Ordu'da 93 bin 992 geçersiz oy olduğu iddia ediliyor.

Yaklaşık 25 bine yakın oyun, geçersizlik sebebi ise pusulalarda çift mühür olması... Ancak ne hikmetse; Bu çift mühürlü oyların, tek ortak özelliği de bir mührün mutlaka İYİ Parti'ye ve Enver Yılmaz'a ait olması... Yeniden sayım yapılması için gereken tüm itirazlarımızı yaptık. Süreci yakından takip etmek üzere görevlendirdiğim arkadaşlarım da bu geceden itibaren Ordu’da olacaklar. Herkes şunu çok iyi bilsin ki İYİ Parti olarak biz; Milletin iradesine gölge düşürmeye heveslenenlere asla geçit vermeyeceğiz. Ordulu vatandaşlarımızın iradesine vurulan bu darbeye asla izin vermeyeceğiz. Ordulu’nun hakkını, Enver Başkan'ın hakkını, İYİ Parti'nin hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz.”


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