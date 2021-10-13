Meral Akşener: Sıkı dur Sayın Erdoğan, Başbakan geliyor…

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:50

İYİ Parti lideri Akşener, grup partisinin toplantısında açıklamalarda bulundu. 'Başbakanlık' çıkışıyla yükselen Akşener, "Anlattığın masallar Adıyamanlı kardeşlerimin sorularına cevap olmuyor. Bol bütçeli lüks etkinliklerde caka satacağına önce git milletin derdini çöz. Kısa zamanda çözdün çözdün çözemedin koltuk gidiyor. İyi Parti Allah şahit gümbür gümbür geliyor. Milletimizin iradesini yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Hizmet nasıl yapılırmış cümle aleme göstermeye geliyoruz. Sıkı dur Sayın Erdoğan Başbakan geliyor" çıkışıyla ayakta alkışlandı.

İYİ Parti lideri Akşener’in açıklamaları şu şekilde:

"Geçtiğimiz pazar günü bir büyük acının 10 Ekim Ankara tren garı saldırısının yıl dönümüydü. Cenabı hak milletimizi korusun.

Sayın Erdoğan belli ki sürmenaj olmuş durumdasın. Partin gibi tükenmişlik sendromu yaşıyorsun. 11 Şubat 2020'de ülkemizde ilk vaka görülmeden önce gerekli önlemleri aldınız mı? sorularını sana kim sordu. Bu iş kontrolden çıkıyor diyerek seni kim uyardı? Pandemi nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda olan esnafımıza destek yapılsın önerilerini sana kim getirdi?

"HAFIZA SORUNU MİLLİ MESELEDİR"

Maalesef Sayın Erdoğan bunları hatırlamıyor. Kendisine B vitamini ihmal etmemesini, basketbol oynamak yerine sudoku çözmesini tavsiye ediyorum. Bir cumhurbaşkanının yaşadığı hafıza sorunu milli bir meseledir.

Doğal gaz ithalatında Rusya'ya daha bağımlı hale gelen biziz. Bu işte gariplik yok mu? Biz bu doğalgazı Putin ile kurduğun kankalığa rağmen neden fahiş fiyata alıyoruz. Almanya ve Bulgaristan neden yarı yarıya fiyata alıyor? Biz bu dost kazığını niye yiyoruz?

"ERDOĞAN'IN KİŞİSEL KAPRİSLERİ YÜZÜNDEN..."

"Uzunca bir süredir bu kürsüden enerjide dışarı bağlılığımızı azaltmak için yenilenebilir enerjiye yatırım yapalım diyoruz. Bu doğrultudaki projelerimizi anlatıyoruz ama iktidar oralı bile olmuyordu ki nihayet geçen hafta Sayın Erdoğan'ın 6 yıl gecikmeli kararıyla Paris İklim Anlaşması Meclis'imizde onaylandı.

Hatırlayın; biz Paris İklim Anlaşması'nı acilen onaylayın dediğimizde 'Paris Anlaşması'nı temel alıp Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi hedef alacaklar. Türkiye daha zor durumda kalacak' demişlerdi. Peki ne değişti de Sayın Erdoğan bir anda 180 derece dönmeye karar verdi? Aslında Paris İklim Anlaşması'nın ne bizim Doğu Akdeniz'deki hedeflerimizle ne de Türkiye üzerinde oynanan o büyük oyunlarla ilgisi vardı. BM Zirvesi'nde Sayın Erdoğan'ın etrafa şirin gözükmesi gerekiyordu. O da ata ata böyle bir adım attı. Bu kadar basit. Ve tüm bu yalpalamanın sonucunda Sayın Erdoğan'ın kişisel kaprisleri yüzünden memleketimizin çok önemli 6 yılı heba oldu.

"KANAL İSTANBUL SAÇMALIĞINDAN VAZGEÇECEK MİSİN?"

Kanal İstanbul saçmalığından vazgeçecek misin, Avrupa'nın çöp deposu olmaktan vazgeçecek misin? İlk sandıktan Erdoğan ve bu ucube sistem gidecek. Günlük 20 lira eden 650 liralık öğrenci kredisini öğrencilerin başına kakıp duruyor.

Sayın Erdoğan tütüncülük yapan çiftçi ailesinin kızıyım. Tütün ekmek için sabahın köründe kalkarsın, çapalarsın, büyük yaprakları kırarsın, kırdığın yeşil yaprakları ipe dizersin, kurutursunuz, kuyulara sarkıtırsınız. Adı da çiledir. Aynı işin adı gibi çiledir. O tütün paralarıyla köylü tarla alır tarlasını genişletir, çocuğunu evlendirir, evini geçindirir. Bu köylüden ne istiyorsun kardeşim? Onları neden açlığa mahkûm ediyorsun?

Anlattığın masallar Adıyamanlı kardeşlerimin sorularına cevap olmuyor. Bol bütçeli lüks etkinliklerde caka satacağına önce git milletin derdini çöz. Kısa zamanda çözdün çözdün çözemedin koltuk gidiyor. İyi Parti Allah şahit gümbür gümbür geliyor. Milletimizin iradesini yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Hizmet nasıl yapılırmış cümle aleme göstermeye geliyoruz.

Sıkı dur Sayın Erdoğan Başbakan geliyor.