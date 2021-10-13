Akşener 'Başbakanlık' demişti, partisinden 'aday gösterebiliriz' çıkışı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Cumhurbaşkanlığı’na aday değilim, Başbakanlığa adayım” çıkışına ilişkin partisinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü (13 Ekim 2021) "İYİ Parti’nin adayı..." başlıklı köşe yazısında aktardığına göre, konuyla ilgili olarak Akşener'in bu tavrının İYİ Parti’nin hiç aday çıkarmayacağı anlamına gelip gelmediği sorusunu partinin önde gelen bir ismi "Sayın Genel Başkanımın aday olmayacağını açıklaması kişisel bir tercihidir. Zaten bunun kişisel tercihi olduğunu beyan etti. Kendisinin kişisel kararına saygı gösteririz. Ama parti yönetimi olarak bir aday göstermeyeceğimiz anlamına da gelmez" diyerek yanıtladı.

Sarıkaya, son dönemde gündemde olması nedeniyle isminin gizli kalmasını istediğini belirten İYİ Partilinin yanıtlarını yazısının devamında şöyle aktardı:

"Akşener’in geçen hafta grup toplantısında “Millet İttifakı olarak bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ve bu aday da Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak” dediğini anımsattı…

İttifak olarak bir isim üzerinde uzlaşmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Ancak uzlaşamadıkları takdirde İYİ Parti Genel İdare Kurulu olarak bir ismi aday göstermekten de geri durmayacaklarını belirtti.

Bu aşamada şu önemli cümleyi de kayda geçirdi:

“Sayın Genel Başkan, ‘ben olmak istemiyorum’ dedi. Parti yönetimi olarak ona bu görevi verme hakkımızın da olduğu unutulmamalı…”

Böyle bir durum olabilir mi?

Soru karşısında bu olasılığın düşük olduğunun altını özenle çizdi.

Ancak Millet İttifakı olarak masada bir isim üzerinde uzlaşma olasılığının yüksek olduğuna olan inancına da vurgu yaptı.

CHP’nin kendilerinden geçen seçim verdikleri destek karşılığı yeni bir talepte bulunma hakkının yerel seçim ile birlikte kalktığını söyledi.

Yanından ayrılırken, “Bir yanlış anlaşılma olmasın, ‘İlla ki aday çıkarırız’ anlamında söylemiyorum, uzlaşmanın önemine dikkat çekmek için söylüyorum” diye uyarma gereğini de ihmal etmedi."