Akşener: 'Üçüncü bir yol oluşturmaya gayret edeceğiz...'

Yayınlanma: 08.12.2023 - 16:21

Güncelleme: 08.12.2023 - 16:21

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da partisinin mart ayında yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÜÇÜNCÜ BİR YOLU OLUŞTURMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

Akşener, "Bu seçimde biz kendimizi doğru anlatabilirsek, seçmenimiz Türkiye'de yaşanan bu gri atmosferden kurtulmayı arzu ediyor. Bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç var. Genel İdare Kurulumuzun aldığı 14 evet, 35 hayır ile biz yalnız, üçüncü bir yolu oluşturmaya gayret edeceğiz" dedi.

"BU SİSTEM KUTUPLAŞTIRMAYI ARTIRDI"

Partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda konuşan Akşener, şunları söyledi:

"Bu sistemin getirdiği yüzde 50 artı 1 sistemi Türkiye'de kutuplaştırmayı çok daha derinleştirdi. Yerel seçimler hepimiz açısından seçmenin derdinin konuşulduğu, seçmenin talepleri üzerinden projeler yapılıp onun yarıştığı, rekabetin tamamen hizmet üzerinden yapıldığı bir seçim dilini bu seçimde biz beraberce başarabilirsek seçmen kazanır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan 50 artı 1 mecburiyeti yerel seçimlerde olmadığı için bari bu seçimlerde, 'sen şucusun, bucusun' denmeden Trabzon'un derdi nedir, belediye eliyle hangi hizmetler yapılabilirin konuşulduğu bir seçim atmosferine Türkiye'nin ihtiyacı var.

"BİR ÜÇÜNCÜ SEÇENEĞE İHTİYAÇ VAR"

Bu seçimde biz kendimizi doğru anlatabilirsek, seçmenimiz Türkiye'de yaşanan bu gri atmosferden kurtulmayı arzu ediyor. Bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç var. Genel İdare Kurulumuzun aldığı 14 evet, 35 hayır ile biz yalnız, üçüncü bir yolu oluşturmaya gayret edeceğiz. Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz. Eğer biz kendimizi doğru anlatabilirsek; 30 yıldır aktif politika yapıyorum, ilk defa bir siyasi parti partide GİK üyelerinin birbirlerine argümanlarla hitap ettiği, kavga etmeden, hakaret etmeden argümanlarla birbirini ikna etmeye çalıştığı 9 saatlik bir toplantı yaptık.

Demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı ve çıkan sonuca da hepimizin uyacağımızı söylediğimiz, genel başkan olarak benim ima bile yapmadığım, arkadaşlarımızın kendi arasında aldığı bir karardı. Bu kararda 'evet' ya da 'hayır' kullanmış arkadaşlarımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Türkiye'de bu bir ilktir. Partimiz kurumsallaşma konusunda bizden eski siyasi partiden çok daha fazla demokrasiye inanan, uygulayan ve kurumsallaşma konusunda da daha eski partilere fark atan bir siyasi parti olmuş durumda."

"EN SON AYRILACAK ARKADAŞIM DİYEBİLİRDİM"

Akşener, kendisine İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifasının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bizim partimizden ayrılan hatta ayrılırken bana iftira atan, hakaret eden arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin aleyhinde ne yorum yaptım ne de onu üzecek, zora sokacak herhangi bir davranışım olmadı. Ayşe Sibel Hanım partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim. Parti kurulurken o dönemin şartlarında gelip bize kurucu oldu. Kararına saygı duyuyorum. Demokrasi üzerinden bakıldığında Sayın Yanıkömeroğlu alınan karardan hoşlanmayabilir ona da saygı duyuyorum. Kendisine başarılar diliyorum."