Akşener yanıtladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak mı?

Gazeteci Fatih Altaylı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘İYİ Parti İBB ve ABB için aday çıkaracak mı’ sorusunu yöneltti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz" açıklamasına atıfla bu soruyu sorduğunu söyleyen Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

““Ankara ve İstanbul’da yerel seçimlere kendi adaylarınızla girecekmişsiniz, doğru mu?” diye sordum.

“Kürşad Bey’i (Prof. Kürşad Zorlu) tanırsınız. Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür.” dedi.

“Yani?” dedim.

“Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez.” dedi.”