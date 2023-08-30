Yandaş Selvi'den 'Meral Akşener' iddiası: 'Yeni bir açıklamaya hazırlanıyor'

Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:34

Güncelleme: 30.08.2023 - 09:34

Afyonkarahisar'da yerel seçimler konusunda partisinin yol haritasına dair önemli mesajlar veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere kendi kadrolarıyla gireceklerini duyurmuştu.

"Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız ve göreve talip olacağız" diyen Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelin tüm siyasi partiler yerel seçimlere ayrı ayrı girelim!" diye seslenmişti.

Akşener'in açıklamaları gündemdeki yerini korurken; AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Akşener'in tüm partilere yerel seçimlere ayrı girme çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak bir yazı kaleme aldı.

TARİH VERDİ

Akşener'in yeni bir açıklama yapmaya hazırlandığını öne süren Selvi, tarih olarak İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü olan 25 Ekim'i işaret etti:

"Afyon’daki açıklamalarında eksik bıraktığı bir halkayı tamamlayacak. 'Ne iktidar ne muhalefet, üçüncü yol' diyecek. Hani bir dönemler meşhurdu ya 'Ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu' misali. İYİ Parti’yi üçüncü yol olarak sunacak. (...)"