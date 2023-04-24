Teyit ortaya koydu: Muharrem İnce'nin 'Akşener' iddiasına yalanlama

Yayınlanma: 24.04.2023 - 13:25

Güncelleme: 24.04.2023 - 13:26

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 17 Nisan 2023’te Oğuzhan Uğur'un YouTube'da yayımlanan Mevzular Açık Mikrofon adlı programına konuk oldu.

Sergilediği tavırlar nedeniyle sosyal medyada tepki çeken İnce, programda 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 gün kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hiç miting yapmadığını iddia etti.

Muharrem İnce, bir seyircinin kendisine, Erdoğan’ın 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu’nun karşısında 21 milyon oy alırken, 2018 seçimlerinde İnce’nin karşısında 26 milyon oy aldığını hatırlatmasının ardından söz konusu iddiayı şöyle dile getirdi:

“CHP’nin oyu yüzde 22, Muharrem İnce’nin oyu 30,6. Yani sekiz puan partisinden daha fazla almış. Burada Erdoğan çok yüksek oy almış. Çok haklısın. Sorumlusu Akşener’dir ben değilim. Akşener’in partisi 10 aldı kendisi 7,5 aldı. Eğer partisi kadar oy alsaydı seçim ikinci tura kalıyordu. Partisinden az oy aldı diyorum. Son on gün piyasaya çıkmadı, miting yapmadı.”

Doğrulama platformu teyit.org yaptığı inceleme sonucunda, İnce'nin iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Teyit.org'un incelemesinde konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Akşener, 2018 seçimlerine 10 gün kala yani 14 Haziran-24 Haziran 2018 tarihleri arasında neredeyse her gün birden fazla miting yapmış.

Son 10 günde çok sayıda ilde ve İstanbul’un dört ilçesinde miting düzenleyen Akşener’in miting yapmadığı tek gün, İyi Parti milletvekili adayı İbrahim Özyer'in cenazesine katıldığı 23 Haziran.

? @vekilince'nin @BabalaTv yayınında dile getirdiği, Meral Akşener’in 2018 seçimlerine 10 gün kala hiç miting yapmadığı iddiası uydurma.



Akşener 2018 seçimlerine 10 gün kala, yani 14 Haziran-24 Haziran 2018 tarihleri arasında neredeyse her gün birden fazla miting yapmış. ?? — Teyit (@teyitorg) April 24, 2023

Yani Akşener, Muharrem İnce'nin iddiasının aksine, 2018 seçimlerine 10 gün kala toplam neredeyse her gün miting düzenlemiş. Seçime 10 gün kala Akşener'in miting düzenlemediği tek tarih 23 Haziran olmuş."