Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti: 'Yalıları birlikte koruyacağız'

09 Eylül 2022 Cuma, 02:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İBB Başkanlık binası önünde zabıta mangası eşliğinde İmamoğlu tarafından karşılanan Akşener’e genel başkan yardımcıları Bahadır Erdem, Ümit Dikbayır, Metin Ergun ve Burak Akburak, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bazı milletvekilleri ve İYİ Parti’den siyasete atılan milli tekvandocu İrem Yaman eşlik etti.

CHP ve İYİ Parti’nin İBB Meclis Grup Başkanvekilleri Doğan Subaşı ile İbrahim Özkan da ziyarette yer aldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, Akşener ve İmamoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

(İmamoğlu, İYİ Parti lideri Akşener’i zabıta mangasıyla karşıladı.)



‘İHANET EDEMEZSİNİZ’

İBB Şeref Defteri’ni imzalayan Akşener, duygularını “Bir dünya kenti olan İstanbul, bize Sultan Mehmet Han’ın emanetidir. Ecdadın emanetine sahip çıkmak da vazgeçilmez bir görevdir. Böyle kutlu bir emanete ‘ihanet’ edemezsiniz. Tarihi ve doğal zenginliğinin yağmalanmasına göz yumamazsınız, seyirci kalamazsınız. İstanbul, yorgun yılların ardından bugün, şehremini olduğunun bilincinde bir anlayışın idaresinde. Demokrasi tarihimizin müstesna bir dönemi olan Haziran 2019 seçimlerinden bu yana, İstanbul için çalışan kadrolar iş başında. Sayın Başkan ve ekibinin, bugüne kadarki başarılarının devam edeceğine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum” sözleriyle kaleme aldı.

BOĞAZİÇİ KİTABI

İmzanın ardından Akşener’e İBB Yayınları’ndan bir kitap seçkisi sunan İmamoğlu, “Çok kitabımız var, ama ilk başa Boğaziçi yalılarını koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun sözlerine Akşener, “Bir mesaj var burada: Boğaziçi yalıları. Aldık, gördük, çok teşekkür ediyoruz” cevabını verdi. İmamoğlu da Akşener’e, “Beraber koruyacağız efendim sizlerin de katkılarıyla” şeklinde karşılık verdi.

‘ÇIKARILAN ZORLUKLAR VAR’

Akşener, gazetecilerin, “Ziyaretinizin sebebi nedir” sorusuna ise “Başkanımızla çok görüştük çeşitli vesilelerle. Ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Ziyaret ettik, makamında kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik, ‘Çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Ve biliyorum ki yalılar gidiyor, o oluyor, bu oluyor. O tür mevzularda da bilgi aldık. Hem çalışmalar hakkında bilgi aldık hem de kendisine karşı yapılan pek çok zorlamalar var, çıkarılan zorluklar var. İstanbul’a yapılan, yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var. Onları konuştuk” dedi.