Meral Akşener, Amasra'da incelemede bulundu

15 Ekim 2022 Cumartesi, 16:50

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Akşener, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek "Allah, şehitlerimizi inşallah Peygamber Efendimize komşu kılsın. Allah onların şefaatlerinden ailelerini faydalandırsın." ifadesini kullandı.

Çok acı ve insanın yüreğini dağlayan bir hadisenin ardından buraya geldiklerini belirten Akşener, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

Akşener, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki fasılda şehitlerimizin ailelerini, bu ülkenin kurumsal yapısı, devleti, elbette onları yalnız bırakmayacaktır, ne lazımsa yapacaktır. Dün haber aldığımız andan itibaren Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz Bey'in başkanlığında Konya Milletvekilimiz Fahrettin Yokuş ve Ankara Milletvekilimiz İbrahim Halil Oral ile bir ekip kuruldu. Onlar gece geldiler buraya. Sabah da ben yola çıktım İstanbul'dan. Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanımız ve yan şehirlerin il başkanıyla beraber buraya geldik. Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere taziyeye gittik. Şimdi de burayı gördük. Sizin aracılığınızla tekrar söylüyorum; arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese, madencilerimize, gönüllülerimize ve bütün ekiplere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ailelerimize, milletimize tekrar sabır diliyorum, baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimize de inşallah Peygamber Efendimize komşu olmalarına dair en kalpten dualarımızı iletiyoruz. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın."

AİLELERİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, maden ocağı faciasının yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine geldi. Akşener, patlamada hayatını kaybeden işçilerden Rıdvan Acet ve Gürdal Serenli'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Akşener, işçilerin yakınlarının acısını paylaştığını dile getirdi.