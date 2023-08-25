Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi sürüyor: Hastane girişine yoğun önlem

Yayınlanma: 25.08.2023 - 15:15

Güncelleme: 25.08.2023 - 17:29

Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirmişti.

Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır şekilde yaralanmış, Ali Sabancı Bodrum’da yapılan ilk müdahalelerin ardından sabah erken saatlerde İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınmıştı.

VUSLAT DOĞAN SABANCI İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Vuslat Doğan Sabancı'nın da Bodrum’da yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın ağır bir deniz kazası geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş, genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

İstanbul’da özel bir hastanede bulunan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

KORUMALARDAN YOĞUN ÖNLEM

Çiftten gelecek iyi haber beklenirken; ailenin korumaları da hastane girişinde görüntü alınmaması için özel çaba sarf etti.