‘Akşener’e yakın isimlerin İYİ Parti’ye geri dönüşe engel’

Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 04:00

Ümit Dikbayır’ın, İYİ Parti’den istifa edip CHP’ye geçen Adnan Beker’e ilişkin “Ben Adnan Beker’e yapılanları doğru bulmuyorum. Bana ‘Ümit, sen ne zaman CHP’ye geleceksin’ dedi. ‘Abi sana yapılanlardan sonra gözüm korktu’ dedim. Böyle siyaset yapılmaz. Siyaset insan kazanma sanatıdır” ifadelerini kullanması, yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Dikbayır, bir televizyon programında CHP’ye geçeceği iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Cumhuriyet’in ulaştığı İYİ Partili kaynaklar ise Dikbayır’ın gönlünün İYİ Parti’de olduğunu belirtti. Dikbayır’ın partisine geri dönüşünün önündeki engelin eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yakın isimler olduğunu ifade eden kaynaklar, Dikbayır’ın yeniden transferiyle 3-4 milletvekilinin partiden kopabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle Dikbayır’ın CHP’ye geçme ihtimali, partililerce yüksek görülüyor. Dikbayır’ın AKP’ye geçme ihtimalinin ise kesinlikle olmadığının altı çiziliyor.

Ayrıca daha önce partiden istifa ederek bağımsız olarak Ankara milletvekili Yüksel Arslan’ın da eski partisine dönmek istediği, ancak parti içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle çekimser kaldığı da konuşulanlar arasında.