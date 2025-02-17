Ümit Dikbayır paylaştı: 'Halil Konakçı hakkında soruşturma yürüten müfettiş görevden alındı'

Bağımsız Milletvekili Ümik Dikbayır, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı. Dikbayır yaptığı yeni açıklamada Diyanet İşleri müfettişinin görevden alındığını ifade etti.

Ümit Dikbayır paylaştı: 'Halil Konakçı hakkında soruşturma yürüten müfettiş görevden alındı'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 18:58

Sosyal medyada yayılan konuşmalarıyla tepki toplayan Vaiz Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatmıştı.

Gelişmeyi şikayette bulunan Bağımsız Milletvekili Ümik Dikbayır paylaşmıştı.

"MÜFETTİŞİ GÖREVDEN ALMAKTA GÖSTERDİĞİNİZ HIZLI REFLEKSİ..."

Bağımsız Milletvekili Ümik Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, Diyanet İşleri müfettişinin görevden alındığını belirtti.

Dikbayır, "Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Halil Konakçı #Ümit Dikbayır #Diyanet İşleri Başkanlığı

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