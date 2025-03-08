Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddiası: Açıklama geldi

Yayınlanma: 08.03.2025 - 19:21

Güncelleme: 08.03.2025 - 19:23

İktidara yakın televizyon kanalı TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İYİ Parti'den ayrılan Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın önümüzdeki günlerde CHP'ye geçeceğini öne sürdü.

İddialar sosyal medyada gündem olurken Dikbayır'dan açıklama geldi.

YALANLADI

Halk TV'ye konuşan Ümit Dikbayır iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

Ümit Dikbayır, Sözcü TV'de katıldığı bir programda, İYİ Parti'den istifa eden ve CHP'ye katılan Adnan Beker hakkında, “Ben Adnan Beker’e yapılanları doğru bulmuyorum. Bana 'Ümit, sen ne zaman CHP’ye geleceksin' dedi. 'Abi sana yapılanlardan sonra gözüm korktu' dedim. Böyle siyaset yapılmaz. Siyaset insan kazanma sanatıdır" ifadelerini kullanmıştı.