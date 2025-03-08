Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddiası: Açıklama geldi

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye geçeceği iddiaları kamuoyunda yankı uyandırdı. İddiaların ardından Dikbayır'dan yalanlama geldi.

Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddiası: Açıklama geldi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 19:21

İktidara yakın televizyon kanalı TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İYİ Parti'den ayrılan Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın önümüzdeki günlerde CHP'ye geçeceğini öne sürdü.

İddialar sosyal medyada gündem olurken Dikbayır'dan açıklama geldi.

YALANLADI

Halk TV'ye konuşan Ümit Dikbayır iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

Ümit Dikbayır, Sözcü TV'de katıldığı bir programda, İYİ Parti'den istifa eden ve CHP'ye katılan Adnan Beker hakkında, “Ben Adnan Beker’e yapılanları doğru bulmuyorum. Bana 'Ümit, sen ne zaman CHP’ye geleceksin' dedi. 'Abi sana yapılanlardan sonra gözüm korktu' dedim.  Böyle siyaset yapılmaz. Siyaset insan kazanma sanatıdır" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Ümit Dikbayır #CHP #iddia

İlgili Haberler

Ümit Dikbayır paylaştı: 'Halil Konakçı hakkında soruşturma yürüten müfettiş görevden alındı'

Ümit Dikbayır paylaştı: 'Halil Konakçı hakkında soruşturma yürüten müfettiş görevden alındı'
Son dakika... İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır: Şikayetçi olup sonuna kadar gideceğim

Son dakika... İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır: Şikayetçi olup sonuna kadar gideceğim
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'dan, Vaiz Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulundu

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'dan, Vaiz Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler