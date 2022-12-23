Akşener'i hedef alan Melih Gökçek'in yalanı ortaya çıktı

23 Aralık 2022 Cuma, 23:00

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Fox TV canlı yayınındaki konuşmasını keserek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer Altılı Masa liderlerine “ahmak” dediğini öne sürdü.

Teyit.org ise yaptığı inceleme sonucunda, Gökçek’in paylaştığı videoda, Akşener’in konuşmasının bir kısmının kesildiğini ve sözlerin bağlamından koparıldığını belirledi. Teyit ayrıca, Akşener’in konuşmasının tamamının videosunu da yayınladı.

Teyit’in incelemesinde konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“23 Aralık’taki yayının tamamına YouTube üzerinden ulaşılabiliyor. Sosyal medyada yaygınlaştırılan video kesiti, yayının 2:39.41. dakikasında Akşener’in ‘Bunun üzerinden bir kesim de ‘yani siyasi nezakete uymuyor’ dendi.’ ifadesiyle başlıyor.

Ancak yayının tamamını izlediğimizde, Meral Akşener’in ifadesinin bir bölümünün kesilerek paylaşıldığını görüyoruz. Bu kesinti Akşener’in sözlerinin bağlamından koparılmasına ve ‘ahmak’ ifadesinin muhatabının yanlış anlaşılmasına yol açıyor.

Meral Akşener’in ifadeleri, İlker Karagöz’ün yayının 02:39:07. dakikasında sorduğu soruyla yaklaşık 30 saniye önce başlıyor.

Yayının ilgili bölümü izlendiğinde, kesilen 30 saniyelik bölümde Meral Akşener’in ahmak ifadesini, Akşener’in Saraçhane’ye gitmesini ‘Siyasi nezaketsizlik ve terbiyesizlik’ olarak değerlendirenlere yönlendirdiği anlaşılıyor. Ayrıca Meral Akşener’in, CHP’li genel başkan yardımcılarının da orada olduğunu vurguladığı dikkat çekiyor."