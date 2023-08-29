Akşener'in açıklamaları sokağı ikiye böldü, İYİ Parti tek başına belediye kazanabilir mi?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 15:37

Güncelleme: 29.08.2023 - 16:18

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzun zamandır beklenen 26 Ağustos’ta yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı’na sert eleştirilerde bulundu.

Akşener'in açıklamaları, yaklaşan yerel seçimlerde CHP ile ittifak yolunun kapandığı şeklinde yorumlandı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan yurttaşlar, yerel seçimlerde muhalefetin ittifak halinde olmasının faydalı olacağı görüşünde birleşti.

"AKP'YE YARAR"

İttifak yapılmaması halinde muhalefetin İstanbul'u kaybedeceğini belirten yurttaş, "Bu durum AKP'ye yarar. Meral Akşener'in ne kadar oyu var ki? Var olan oyu da düşmüştür. HDP destek vermezse İmamoğlu İstanbul'u nasıl alacak?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın diğer muhalefet partilerinin desteğini almadan Cumhur İttifakı karşısında zorlanacağını tahmin eden yurttaş, "İYİ Parti yalnız başına hiçbir belediye kazanamaz. Muhalefet partilerinden hiçbir partinin tek başına şansı yok. AKP ve MHP birleşmesi çoık etkili, birleşmeden bu işin çaresi yok. Birleşmezlerse Türkiye batağa doğru gidecek" diye konuştu.

"İYİ PARTİ OLMASA DA KAZANIRLAR"

Bir başka yurttaş ise İmamoğlu ve Yavaş'ın ittifak sözkonusu olmasa da kazanacağını belirterek "İYİ Parti seçmeni azınlıkta olan bir kitle. En fazla alacağı belediye 5-10 tane olur. Seçimler yaklaştıkça düzensiz göçmen söylemini arttırması gerekiyor. Bu şekilde oylarını arttırır. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti destek olmasa da kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti tek başına belediye kazanabilir mi?" sorusu yöneltilen yurttaş ise şu yanıtı verdi:

"İYİ Parti tek başına seçimlere girerse genel oyu yüzde 5 artar. Ancak İYİ Parti tek başına bir belediye kazanamaz."