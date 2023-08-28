DEVA ve Gelecek Partisi’nden Akşener’e yanıt: ‘İşbirliğine açığız’

Yayınlanma: 28.08.2023 - 17:09

Güncelleme: 28.08.2023 - 17:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere ilişkin yol haritasını açıklayarak “ittifak sistemiyle mümkün değil” dedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ’dan Akşener’e yanıt gecikmedi. Cumhuriyet TV’de konuşan Şahin ve Özdağ, uyarılarda bulanarak ‘işbirliği’ mesajı verdi.

“SİYASİ PARTİLER İŞBİRLİĞİ KAPISI AÇIK TUTMALI”

DEVA Partili Şahin, Akşener’in “İttifak sistemiyle mümkün değil” açıklamasına ilişkin, “Zaten yerel seçimler öncesinde ittifak modeli fiziken uygun değil. İYİ Parti işbirliği modellerine açık olduğunu ifade etti. Önümüzdeki süreçte de muhtemeldir ki Ankara, İstnabul başta olmak kaydıyla bazı şehirlerde işbirliği modellerini günü geliğinde oturup konuşacaklarını ifade eden bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Biz yaklaşık bin 400’e yakın belediyenin tamamında kendi imkanlarımız ölçüsünde DEVA Partisi olarak kendi ismimizle yerel seçimlere girmeyi arzu ediyoruz. Ancak bu işbirliğine kapalı olduğumuz anlamına gelmiyor. Siyasi partiler işbirliği kapısını açık tutmalı” ifadelerini kullandı.

“AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU DA AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR”

Şahin, Kılıçdaroğlu’nun “birlik olursak sonuç alırız” mesajına dair ise, “Sayın Akşener de Sayın Kılıçdaroğlu’ndan farklı bir yaklaşım sergilemiyor. O da ‘ittifaka hayır’ ama ‘işbirliğine açığız’ diyor. Yeni işbirliği modelleri önümüzdeki süreçte masaya konur ve konuşulur. Geçmişteki bu birlikteliği devam ettirme kararlılığı hiçbir siyasi partide yok” açıklamasında bulundu.

Gelecek Partili Özdağ da Kılıçdaroğlu ve Akşener’in açıklamarını değerlendirerek, “Aynı şeyleri söylediklerini düşünüyorum. Ben inanıyorum ki seçim sathı mahaline girilmeden liderler doğru adaylar çıkarttıkça milletin biraraya geleceğini düşünüyorum” dedi.

“DEMOKRATLARA ÇAĞRIM: BİRARAYA GELİN”

Özdağ, yerel seçimlerde izleyecekleri yol haritasına ilişkin, “Biz Saadet Partisi ve Gelecek Partisi olarak bir grup kurduk. Biz Türkiye’nin her yerinde belediye başkanlığı seçimlerine gireceğiz. Ama bu işbirliği yapmayacağımız anlamına gelmez, işbirliğine açığız. Eğer bu seçimlerde muhalefet, demokratlar biraraya gelemez kişi üzerinde anlaşamazlarsa ve kazandıkları mevcut belediyeleri kaybederlerse Türkiye muhalefetsiz kalır. Bütün demokratlara çağrım şudur: Biraraya gelin” diyerek çağrıda bulundu.

“BAŞARILIYIZ MESAJINI VERİRSEK...”

Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Özdağ, “Belediye başkanlığı seçimlerini oldukça önemli görüyorum. ‘İktidarın bakanlarına, medyasına rağmen başarılıyız, bakın başarımızı görün’ mesajını verirsek erken seçimi zorlayabiliriz. O nedenle bütün liderlerin daha sağduyulu daha aklı selim düşünmeleri gerektilerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.







