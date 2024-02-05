Akşener'in eski danışmanı sessizliğini bozdu! İşte İmamoğlu ve Yavaş çağrısının perde arkası

Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:28

Güncelleme: 05.02.2024 - 14:28

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in görevden aldığı basın danışmanı Murat İde TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programının konuğu oldu. İde, Akşener'in masadan kalkarken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çağrıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"STRATEJİK HATA"

İde, şunları söyledi:

3 Mart sürecinde Kemal Bey’in kazanamama ihtimali göründüğünden itibaren burada Mansur ve Ekrem beyin yola çıkmaları gerekiyordu. Meral Hanım’ın da kapı arkası diplomasiyle sağlamaya çalıştığı buydu.

Kemal Bey aday olsa bile iki belediye başkanından biri çıktığı zaman CHP tabanı da İYİ Parti oyları da Mansur Bey çıksaydı ikinci tura Mansur Bey, Ekrem Bey çıksa Ekrem Bey kalıyordu. 3 Mart’ta o masadan kalkarken okunan metinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı göreve çağırıyorum demek kadar stratejik hata yoktu.

Ekrem Bey’in ve Mansur Bey’in aday olmasını istedim demek ayrı bir şey. Ekrem Bey’le Mansur Bey aday olamasın diye o metinde iki belediye başkanını da göreve çağırıyorum diyerek kendi partilerinde hain duruma düşürerek adaylık konusunda adım atmalarının önünü kesmek başka bir şey.