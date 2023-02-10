Akşener’in ‘hesap sormazsam namerdim’ bakışı

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in deprem bölgesinde çekilen fotoğrafını paylaştı. Poyraz, Akşener’in öfke ve hüznünün yansıdığı fotoğrafa, “Ben bu bakışı biliyorum. Hesap sormazsam namerdim öncesi bakışıdır bu. Ve sonrasını hepimiz biliyoruz. O hesap sorulur” notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 01:38
Akşener’in ‘hesap sormazsam namerdim’ bakışı
Abone Ol google-news

İYİ Parti lideri Akşener bugün tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin merkez üssü Pazarcık’ta incelemelerde bulundu. Depremzedelerin yaşadığı sıkıntıları dinleyen Akşener, bölgedeki çadır kenti de ziyaret etti.

Akşener’in bölgedeki ziyaretleri sürerken İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Akşener’in, yıkıntıların arasında hüzünlü ve öfkeli göründüğü fotoğrafı Poyraz, “Ben bu bakışı biliyorum.İçi yandığında, çaresizliği yırtıp atma kararı verdiğinde, yalnızlığı bitirip yaraları sarmak için ayağa kalktığında hep aynı bakış. Şefkati de kararlılığı da aynı. Hesap sormazsam namerdim öncesi bakışıdır bu. Ve sonrasını hepimiz biliyoruz. O hesap sorulur” mesajıyla paylaştı.


Meral Akşener İyi Parti Uğur Poyraz

İlgili Haberler

Meral Akşener'in dinlediği depremzede: Bir ay televizyonlarda gösterip, döndürüp döndürüp de ne olur bizi unutmasınlar

Meral Akşener'in dinlediği depremzede: Bir ay televizyonlarda gösterip, döndürüp döndürüp de ne olur bizi unutmasınlar
Son Dakika... Akşener deprem bölgesinde: Erdoğan'la görüşmesini anlattı

Son Dakika... Akşener deprem bölgesinde: Erdoğan'la görüşmesini anlattı
İYİ Parti lideri Meral Akşener deprem bölgesine gidiyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener deprem bölgesine gidiyor

En Çok Okunan Haberler