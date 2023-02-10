Akşener’in ‘hesap sormazsam namerdim’ bakışı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 01:38

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 01:39

İYİ Parti lideri Akşener bugün tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin merkez üssü Pazarcık’ta incelemelerde bulundu. Depremzedelerin yaşadığı sıkıntıları dinleyen Akşener, bölgedeki çadır kenti de ziyaret etti.

Akşener’in bölgedeki ziyaretleri sürerken İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Akşener’in, yıkıntıların arasında hüzünlü ve öfkeli göründüğü fotoğrafı Poyraz, “Ben bu bakışı biliyorum.İçi yandığında, çaresizliği yırtıp atma kararı verdiğinde, yalnızlığı bitirip yaraları sarmak için ayağa kalktığında hep aynı bakış. Şefkati de kararlılığı da aynı. Hesap sormazsam namerdim öncesi bakışıdır bu. Ve sonrasını hepimiz biliyoruz. O hesap sorulur” mesajıyla paylaştı.