Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye 'Öcalan' desteği: Gerekirse can alıp can vereceğiz

Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:19

Güncelleme: 25.10.2024 - 15:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Meclis kürsüsünden terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrı üzerine bir suç örgütü liderinden daha destek açıklaması geldi. Suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, MHP liderine destek mesajında "Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz" dedi.

Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışı ile ömrünü memleketin birliğine ve huzuruna adayan liderim MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarını ve meselenin derinliğini bazı şuursuzlar anlamamışlar ki, sadece birkaç oy alabilme peşine düşmüşlerdir. Her aldığı karar zamanla anlaşılan ve 15 Temmuz gecesi gibi Türkiye'yi defalarca kritik dönemeçlerden çıkaran liderim Devlet Bahçeli, yeni bir oyun kuruyor. Milletimiz liderimize güveniyor, anlıyor ve izliyor. Türkiye'nin üzerindeki ABD güdümlü PKK terör örgütü de bu topraklardan kökten kazılacaktır. Türkiye'nin üzerine kirli oyunlar kuranlar, toprağımıza göz dikenler liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdır. Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz. Boş konuşanlar anlamazlar ama üstüne basa basa bir kez daha vurguluyorum. Saygıdeğer Türkmen Beyimiz rastgele cümle kurmaz. O cümlede yer alan her harf, vatan, millet sevgisinden başka düsturu olamayan genel başkanımızın imbiğinden süzülür de kelimeye, kelimeler cümleye dönüşür. Ülkü yolunun yılmaz Bozkurtlarının hassasiyetine dokunmayın. Saygı değer Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli her ülkücünün kırmızı çizgisidir. Biz kırmızı çizgilerimizi boyayla çekmeyiz, vatan için akıtmaya hazır kanımızla çekeriz."

BAHÇELİ'NİN 'KAHRAMAN'I

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Kürşat Yılmaz hakkında yaklaşık 17 senelik infazının ardından avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilmiş, böylece 32 yıllık cezadan beraat etmişti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2018 yılında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde tahliye edilmesi gündeme getirildiğinde, “ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?" demişti.

MHP Genel Merkezi'nde dün de bir başka organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ağırlanmıştı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret Çakıcı, MHP lideriyle samimi pozlar vermişti.