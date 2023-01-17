Alaattin Çakıcı'dan 'azil' duyurusu: 'Bu saatten sonra benle hiçbir alakası yoktur'

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:44

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:46

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "dava arkadaşım" diyerek sahip çıktığı, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve af ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, avukatı Can Sevinç'e verdiği vekaletini iptal ettiğini duyurdu.

Avukat Sevinç'in kendisine söz vermesine rağmen kumar oynamaya devam edip iş insanlarından para istediğini ve dolandırıcılık yaptığını öğrendiğini belirten Çakıcı, "Türkiye genelinde sosyal medyada benden dolayı tanıyan herkese söylüyorum bu saatten sonra benimle hiçbir alakası yoktur" açıklaması yaptı.

Çakıcı, "basın danışmanı" olarak tanınan Ferhat Aydoğan aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ;

"Kamuoyuna Saygılarımla

2017’de avukatlığımdan azlettiğim Can Sevinç’e yine bir şans vererek 11.01.2023’te yeni bir şans vermiştim.

Kumar alışkanlığından dolayı bir sürü insanı dolandırmıştı ve annesinin evini banka ipotek alarak bu parayı da kumara vermişti.

Annesinin evini 540 Bin TL vererek kurtardım.

Burada bana namus sözü verdi ve kumar oynamayacak insanları da dolandırmayacaktı.Son günlerde yanımda tanıdığı bazı iş adamlarından para isteyerek yine dolandırıcılık yaptığını öğrenmiş bulunuyorum.

Türkiye genelinde sosyal medyada benden dolayı tanıyan herkese söylüyorum bu saatten sonra benimle hiçbir alakası yoktur ve Bodrum 9. Noterliği‘ne 11.01.2023 tarihinde azil için dilekçemi yarın vereceğim.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim

Alaattin Çakıcı"