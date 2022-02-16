Alaattin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıda vuruldu
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı'nın İstanbul Cevizlibağ'da silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, dün akşam saat 20.30 sıralarında, kendi kullandığı otomobili ile İstanbul Cevizlibağ'da seyir halindeyken, başka bir arabadan çapraz ateşe tutuldu.
Saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtulduğu belirtilen Adem Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gitti.
Süperhaber'in haberine göre; Adem Çakıcı emniyetteki ilk ifadesinde, kendisine silahla saldıranları tanımadığını söyledi.
Habere göre Adem Çakıcı'nın ayrıca bundan bir süre önce Beşiktaş Fulya'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edildi.
ÇAKICI'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Olay üzerine Alaattin Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç bir açıklama yaptı. FETÖ firarisi Emre Uslu'nun Twitter hesabından olayla ilgili olarak yaptığı "Sarallar’ın Falyalı’nın intikamını alma çabası" yorumu üzerine Uslu'ya "Sen devletine ve milletine ihanet etmiş bir vatan haini şerefsizsin!" diye seslenen Sevinç, şu ifadeleri kullandı:
"Bugünkü twitinde diyorsun ki “Sarallar’ın Falyalı’nın intikamını alma çabası”
Alaattin Çakıcı ile Adem Çakıcı akrabadır fakat 2017 yılında Alaattin Çakıcı hapishanedeyken Adem Çakıcı’nın vurulması olayını senin gibi Fetö’cü artıklarının basındaki, emniyetteki ve adli mercilerdeki deşifre olmamış tetikçileri 2021 yılında Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl ceza verilmesini sağladı. Mahkeme süreci şu an Yargıtay’da devam etmektedir. Alaattin Çakıcı ile Adem Çakıcı’nın soyadı dışında hiçbir bağlantısı yoktur ve bunu tüm emniyet birimleri de bilmektedir.
Bir aydan daha fazla süredir Fetö’cü ve onlarla işbirliği yapan muhalefet ve onların adına yazan çizen herkes sürekli olarak Alaattin Çakıcı adını gündeme getirmektedir. Vatan haini şerefsiz, sosyal medya arşivine gir ve günlerce 2017’deki Adem Çakıcı’nın Suadiye Otel’de vurulmasını nasıl gündeme getirdiğinizi, Alaattin Çakıcı’nın ifadesi dahi alınmadan hukuka aykırı şekilde 17 yıl ceza almasını ne şekilde sağladınızı gör. Vatana ihanet edenin aile yapısından da şüphe edilir. Siz neyin peşindesiniz?
Sarallar’dan bahsediyorsunuz. Sarallar ile Alaattin Çakıcı’nın arasında bir sorun söz konusuysa hangi tarafta adamlık varsa diğerini bulur.
Adem Çakıcı’nın bugün vurulmasını, yeğeni diyerek ve birilerine bağlamak onları da ucuzlatmaktan başka bir işe yaramaz.Siz bu şekilde müptezel gibi davranıp neden ortalığı bulandırıyorsunuz?
Kimin kiminle hesabı varsa adam olan işini görür!"
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