Bakanlığın gençleri harem selamlık kampa davet etmesi tepki çekti: Aleviliği zehirlemeyin

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 03:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Gençlik kampı düzenliyor. Başkanlık, 18-25 yaş aralığındaki Alevi gençleri, kız ve erkek olmak üzere ayrı gruplar halinde kamp organizasyonlarına davet etti.

Prof. Dr. Halil Çivi, uygulamanın hem Aleviler ve hem de Alevi inancı açısından kabul edilemez nitelikte olduğunun altını çizdi.

(Halil Çivi)



Cumhuriyet’e açıklama yapan Prof. Dr. Halil Çivi, “Her türlü dinsel, sosyal, hukuksal, ekonomik, sanatsal, kültürel ve eğitsel yaşamdaki cinsiyet ayrımcılığı Aleviliği bozar, yozlaştırır ve zehirler. Bu nedenle, kadın-erkek, kaç- göç, haremlik- selamlık ve benzeri ayrıştırmalar Aleviliğe sığmaz. Alevi gençleri için, düzenlenen, harem- selamlık kurallarına dayalı, eğitim ve gençlik kampları anayasanın laiklik ilkesine, karma eğitim ve öğretimi zorunlu yapan Milli Eğitim Temel Kanunu’na, Medeni Kanun’a, çağdaş yaşamın gerçeklerine aykırıdır. Konumuz açısından da her konuda kadın-erkek eşitliği üzerine kurulan tarihsel ve geleneksel Alevi inanç ve öğretisine aykırıdır. Alevi inancındaki eşitlik ilkesini bozmak, Alevi inancını tam özünden en can alıcı yerinden zehirleyip yozlaştırmak ve bozmaktır. Sonu asimilasyondur. Aleviliği zehirlemeyin” diye konuştu.