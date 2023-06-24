Bakanlıktan Alevi gençlere harem selamlık kamp!

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 03:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Bursa Şubesi’ne gönderdiği yazıyla Alevi gençleri, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen Gençlik Kampları’na davet etti. Başkanlığın gönderdiği yazıda, 18-25 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla düzenlenecek kampların kız ve erkekler için ayrı tarihlerde yapılacağı belirtildi.

"GERİCİLİĞİ ÖRGÜTLÜYOR"

AKD Bursa Şubesi’ne gönderilen yazıda şunlar kaydedildi: “Aydın ve Çanakkale’de Kız Gençlik Kampı ve Erkek Gençlik Kampı gerçekleştirilecektir. Aydın Efeler Gençlik Kampı için saz çalan, cemlerde zakirlik yapan gençlerin katılımı özellikle beklenmektedir.”

(Cuma Erçe)



Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe karara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Kız ve erkekler diye ayrıyorlar. Bu karma eğitime son vermenin işaretlerinden bir tanesidir. Bu Türkiye’de laik eğitime vurulmuş bir darbedir. Bu kamplarda ne öğreteceksiniz? Çocukların kafasına neyi sokacaksınız? Biz kamp falan istemiyoruz. Eğer teslim almayı bu şekilde yapacağınızı zannediyorsanız öncelleriniz çok yaptılar, teslim alamadılar. Sekiz bakanlığın bütçesinden daha büyük bütçeye sahip olan Diyanet bu ülkede ne yazık ki gericiliği, cemaatleri, tarikatları örgütlüyor.”