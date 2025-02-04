Alevi örgütlerinden Colani protestosu: 'Taktığı kravat elindeki kanı kapatmaz'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:46

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:46

Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı terör örgütü HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara) bugün Ankara'ya gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

Colani'nin Türkiye'ye gelişine muhalefetten ve demokratik kitle örgütlerinden sert tepki geldi. Bunlar arasında yer alan Alevi demokratik kitle örgütleri, Colani'nin ziyaretini ortak bir açıklama yaparak protesto etti.

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Türkiye Alevi Federasyonu (ADFE), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"Uluslararası çete liderini devlet başkanı statüsü ile karşılamak başta Ortadoğu halkları olmak üzere biz Alevilere de parmak sallamaktır.

AKP'nin 22 yıllık iktidarları döneminde birçok antidemokratik uygulamalarla karşı karşıya bırakıldık. Fakat bu durum hepsini de aşan bir haldir. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Dünya'da birçok ülkenin terörist ilan ettiği Colani katildir, teröristtir.

Yargılanması gerekirken onu protokolde karşılamak işlediği suçları aklamaktır.

Onun taktığı kravat elindeki kanı kapatamaz. O, Suriye'de on binlerce Ezidi, Kürt, Hristiyan ve Alevi'nin katilidir. Colani Suriye halklarının katliamından sorumludur. Milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilmesinden sorumludur."