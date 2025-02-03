Son Dakika... Fahrettin Altun duyurdu: Colani Türkiye'ye geliyor!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye’de yönetimi ele geçiren terör örgütü HTŞ’nin lideri Muhammed Colani’nin Türkiye’ye geleceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye’de yönetimi ele geçiren terör örgütü HTŞ’nin lideri Muhammed Colani’nin Türkiye’ye geleceğini duyurdu.
Altun şunları yazdı:
"Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir.
Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır.
Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."
Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecektir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 3, 2025
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler…
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