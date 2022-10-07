Erdoğan: Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurulacak
Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını açıkladı. Erdoğan, "İnanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecek" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Buradaki konuşmasında cemevleri için yeni hazırlanan düzenlemeyi açıklayan Erdoğan, “Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurulacak” dedi.
"KURUMSAL YAPI BÜNYESİNDE KADRO VERİLECEK"
Konuya dair ayrıntıları da paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, cemevlerinin tamamınn yönetimini yürütecektir. Tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında, kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanmak suyu, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Alevi- Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir."
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:
"Bugün burada 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni vesilesiyle bir aradayız. Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları ocaklarımızı bu gaye ile kurmuşlar, yaşatmışlardır. Hak dostlarının irfanları ile kurulan bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek, her birimizin vazifesidir.
Sinsi niyetlerle içeride ve dışarıda çalışan kesimler olmuştur ama hamdolsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Vatanımızı tahribe yönelik her saldırıyı bertaraf ederken medeniyetimizin inşasını sürdürdük. Ülkemizdeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı hazırlık yaptık."
CEMEVLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME
"Kültür ve İçişleri Bakanlıklarımızın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında 1585 cemevi ziyaret edildi, muhataplar tek tek dinlendi. Bina, tadilat, ısıtma sorunları için talimatlar verildi, adımlar atıldı. Daha köklü çözümler için ayrıntılı çalışmalar yürütüldü. Bugün burada bunların müjdesini paylaşmak istiyorum. Mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alev Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, cemevlerinin tamamınn yönetimini yürütecektir. Tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında, kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanmak suyu, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Alevi- Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir."
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