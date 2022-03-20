Ali Babacan altı partinin genel başkanını ziyaret edecek

20 Mart 2022 Pazar, 11:31

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerilerini açıklayan altı siyasi partinin genel başkanı, 27 Mart Pazar akşamı DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde Ankara’da bir araya gelecek. Babacan, altılı toplantının gündemi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere, önümüzdeki hafta içinde siyasi partileri ziyaret ederek genel başkanlarla bire bir görüşecek.

Babacan’ın ilk durağı Pazartesi saat 18.30’da İYİ Parti Genel Merkezi olacak. Babacan, Genel Başkan Meral Akşener’le görüştükten sonra 22 Mart Salı günü saat 17.00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla bir araya gelecek.

Babacan 23 Mart Çarşamba günü saat 12:00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, saat 15.30’da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı, saat 17.30’da ise Saadet Partisi Genel Bakanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek görüşme trafiğini tamamlayacak.