DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Esenyurt'ta elinden belediyesini aldığınız CHP değil, millettir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin ''Esenyurt'ta elinden belediyesini aldığınız CHP değil, millettir'' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Esenyurt'ta elinden belediyesini aldığınız CHP değil, millettir
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ANKA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 13:10

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Babacan, "Esenyurt’ta elinden belediyesini aldığınız CHP değil, millettir. Toplumun sinir uçlarıyla oynayan çağrılar yapmak yerine, hukuka uyun, yargıyı araç olarak kullanmaktan vazgeçin. Demokrasiye ve milletin tercihine saygı duymayı öğrenin" dedi.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Hükümetin seçimi kaybettiği yerlerde adeta bir rövanş uygulaması olarak gördüğü kayyum uygulaması demokrasi ve temel hakların ihlal edilmesidir. Esenyurt’ta elinden belediyesini aldığınız CHP değil, millettir. Toplumun sinir uçlarıyla oynayan çağrılar yapmak yerine, hukuka uyun, yargıyı araç olarak kullanmaktan vazgeçin. Demokrasiye ve milletin tercihine saygı duymayı öğrenin."


Etiketler: #Esenyurt Belediye Başkanı #kayyum

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