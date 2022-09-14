Ali Babacan: 'Bu seçimde büyük bir değişiklik olacak'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 15:27

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Çubuk’ta yaptığı ziyaretlerde yurttaşların ve esnafın sorunlarını dinledi.

Yaptığı bir ziyarette, tüm Türkiye’yi gezdiğini söyleyen Babacan, “Türkiye’nin her yerinde çok güçlü bir değişim talebi var” diye konuştu.

"DOLMUŞÇUYU EZDİRMEYİN"

Seyir halindeyken Babacan’ı gören kadın minibüs şoförü, aracının penceresinden Babacan’a seslendi. Şoförün “Dolmuşçuyu ezdirmeyin Allah aşkına. Biz bittik. Bizi bitirdiler” sözleri üzerine Babacan “Lastik, yedek parça, motorin… Hepsinin farkındayız. Çalışacağız” diye karşılık verdi.

"SEÇİMLER OLSUN, ÇABUK TOPARLAR"

Ziyaret ettiği bir esnaf, Babacan’a “Fazlasıyla çalışıyoruz ama çalıştığımızın hiçbir değerini bulamıyoruz. Her gün zam, her gün zam… Bıktık. İsyan edecek o kadar çok şey var ki… Allah kurtarsın bizi. Gelecek adama Allah kolaylık versin. Onu da düşünüyoruz” dedi.

Babacan bu sözleri “Seçime kadar böyle. Seçime kadar düzelmez. Seçimler olsun, çabuk toparlar. O işlerle ‘biraz’ uğraştık. Dışarıdan zor gibi görünüyor ama dürüst ve ehil kadroyu kilit noktalara getirdiğin anda memleket ayağa kalkıyor” diye yanıtladı.

"DÖVİZ KURUYLA İLGİLİ SARSINTILAR İÇ KAYNAKLI"

Babacan katıldığı bir sohbette ekonomiyi “Dengeler tamamen bozuldu. Bunun bir kısmı pandemi ve sonrasındaki dünyadaki ekonomik şartlar gerçekten karışık gidiyor. Bir kısmı dış kaynaklı. Ama önemli bir kısmı da iç kaynaklı. Döviz kuruyla ilgili bütün bu sarsıntılar tamamen iç kaynaklı. Dünyada döviz kurları bu kadar dalgalı değil. Bir tek Türkiye’de… Toplam enflasyon da savaşan ülkelerde, Rusya’da ve Ukrayna’da, bakıyorsun, yüzde 15-20… Bizdeki kadar yüksek enflasyon ne G20’de ne OECD’de var” sözleriyle değerlendirdi.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR DEĞİŞİM TALEBİ VAR"

Partisinin çalışmaları için tüm Türkiye’yi gezdiğini söyleyen Babacan “Bu seçimde büyük bir değişiklik olacak. Türkiye’nin her yerini geziyoruz. Geçen ay 18 ile gittim. Türkiye’nin her yerinde çok güçlü bir değişim talebi var” ifadelerini kullandı.