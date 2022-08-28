Ali Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog

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Denizli'de pazar ziyaretinde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir yurttaş arasında güldüren bir diyalog gerçekleşti. Pazar girişinde Babacan'ı karşılayan şahıs, Babacan'dan kendisine iktidar olmaları durumunda eş bulmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 16:11

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Denizli'de pazar ziyareti gerçekleştirdi. Partililerle birlikte pazar esnafıyla sohbet eden Babacan'ı sürpriz bir yurttaş karşıladı.

"BAŞA GELİRSENİZ BANA BİR KOCA BULUN"

"Merhaba, nasılsınız iyi misiniz başkanım?" diyerek Babacan'a hal hatır soran yurttaş, "Çok iyiyim çok da güzelim ama bir türlü koca bulamıyorum. Artık başa gelirseniz bana bir koca bulursunuz, Almancı olsun" dedi.

Babacan'ın cevabı ise, "Söz vermeyiz ama elimizden geleni yaparız" oldu.

ali babacan Deva Partisi Denizli

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