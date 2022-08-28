Ali Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog

28 Ağustos 2022 Pazar, 16:11

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Denizli'de pazar ziyareti gerçekleştirdi. Partililerle birlikte pazar esnafıyla sohbet eden Babacan'ı sürpriz bir yurttaş karşıladı.

"BAŞA GELİRSENİZ BANA BİR KOCA BULUN"

"Merhaba, nasılsınız iyi misiniz başkanım?" diyerek Babacan'a hal hatır soran yurttaş, "Çok iyiyim çok da güzelim ama bir türlü koca bulamıyorum. Artık başa gelirseniz bana bir koca bulursunuz, Almancı olsun" dedi.

Babacan'ın cevabı ise, "Söz vermeyiz ama elimizden geleni yaparız" oldu.