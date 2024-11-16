Ali Babacan Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı: 'Her partinin genel başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, "Her partinin genel başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Eğer bir partinin genel başkanı ya ben aday değilim, aday olmam diyorsa o partinin hiçbir iddiası kalmaz. Dolayısıyla DEVA Partisi’nin genel başkanı olarak tabii ki doğal olarak ben partimin Cumhurbaşkanı adayıyım" sözleri ile duyurdu.

Ali Babacan Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı: 'Her partinin genel başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 19:14

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Yeniçağ TV'ye konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Babacan ayrıca Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adaylığının 'doğal' olduğunu belirten Babacan şöyle konuştu:

"Her partinin genel başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Eğer bir partinin genel başkanı ya ben aday değilim, aday olmam diyorsa o partinin hiçbir iddiası kalmaz. Dolayısıyla DEVA Partisi’nin genel başkanı olarak tabii ki doğal olarak ben partimin Cumhurbaşkanı adayıyım. Bu gayet doğal bir şey. Ama her parti için bu geçerlidir. Ben doğal olanı söylüyorum."

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Babacan ayrıca Erdoğan'ın adaylık ihtimaline karşın ise "Sayın Erdoğan’ın tekrar aday olmak istediğini tahmin ediyoruz. Biz son seçimde dilekçe verdik, aday olamaz demiştik. Hukukçularımızın tamamı ‘Aday olamaz’ dedi. Ancak YSK kararı ile aday oldu. Şu anda YSK kararı da olsa aday olamıyor. Meclis erken seçim kararı alırsa ancak aday olabiliyor. Fakat bizim bugün için böyle bir karara, hazırlığa destek vermemiz söz konusu değildir” şöyle konuştu:


Etiketler: #ali babacan #Cumhurbaşkanı #cumhurbaşkanı adayı

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