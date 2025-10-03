Ali Babacan'dan o fotoğraflar için 'açıklama': 'Bize saldıranlar böyle devam ederse ana muhalefet daha da yalnızlaşır'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis açılış resepsiyonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bir arada verdiği, kendisinin de yer aldığı fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı.

Haberler.com'a konuşan Ali Babacan, resepsiyona ilişkin şu sözleri kullandı:

“Bize gelen davet yalnızca resepsiyon içindi. Milletvekillerimizle birlikte salona girdiğimizde kapıya en uzak noktadaydık. Bir süre sonra oturma düzeninde değişiklik yapıldı, bize de sandalye gösterildi. Oradaki isimlerle selamlaştık, hal hatır sorduk. Tam o sırada Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ayağa kalktı ve bütün genel başkanlara hitap etti. Meclis’te devam eden komisyon çalışmalarına verdiğimiz destek için teşekkürlerini iletti. Demokrasi, milli birlik, kardeşlik gibi konuları ele alan bu komisyonda DEVA Partisi olarak en başından beri varız, katkı sunuyoruz. Ben de bu davetin aslında bu teşekkür için yapıldığını düşündüm"

"ANA MUHALEFET DAHA DA YALNIZLAŞIR"

Toplantının yaklaşık 15 dakika sürdüğünü ve birkaç genel başkanın kısa söz aldığını, sonra da programın sona erdiğini belirten Babacan, "İçerikli bir sohbet ya da derinlikli bir tartışma olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel bir diyalog yaşanmadı. Sadece tokalaştık, hal hatır sorduk. Bunun dışında herhangi bir konuşmamız olmadı. O günün havası daha çok selamlaşma ve teşekkür buluşması şeklindeydi” dedi.

Babacan, Erdoğan'la birlikte verdikleri ve tartışma yaratan fotoğraf içinse "O fotoğrafa bakıp bize saldıranlar 'Kurtuluş yok tek başına’ diyorlar ya, ana muhalefet daha da yalnızlaşır. 'Cumhuriyet Halk Partisi yapayalnız bir parti olsun, sağında solunda daha önce işbirliği yaptığı hiç kimse kalmasın. Biz bize yeteriz' diyorlarsa kendi bilecekleri iştir. Biz hep iktidarı gözü kapalı şekilde onaylayan ve destekleyen medyadan, iktidar trollerinden şikâyetçiydik. Ana muhalefet medya ve trollerinin de iktidar trollerinden farkı kalmadı" ifadelerini kullandı.