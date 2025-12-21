Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yetti bu uyuşturucu magazini!
Işıl Özgentürk
Son Köşe Yazıları

Yetti bu uyuşturucu magazini!

21.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Sevgili okurlarım vallahi billahi bana iki şeyden daral geldi. Biri şarkıcı Güllü’nün ölümü, öteki de Habertürk kanalının dört dörtlük Müslüman genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un maceraları ve gene aynı kanalın spikeri Ela Rümeysa Cebeci’nin her kıvrımını öğrendiğimiz kalçaları. İkisi de uyuşturucu kullanıyormuş. Aman ne kadar önemli. Arkadaşlar 10 yıla yakındır, ülkemiz bir uyuşturucu cenneti oldu, haberiniz yok mu? Parası olanlar itibarlı uyuşturucu kokain, parası olmayan garibanlar da özellikle gençler sentetik uyuşturucu kullanıyor. Kullanmayanı dövüyorlar vallahi.

Şimdi nereden çıktı bu uyuşturucu operasyonları? Durum oldukça tuhaf. Çünkü sevgili okurlarım uyuşturucuyu ülkemize sokan ve dağıtan kişilere, mafyalara hiç dokunulmuyor. Örneğin, Hollanda’da sahibi hepimizin bildiği bir Türk vatandaşının gemisinde tam 400 ton kokain ele geçirildi. Düşünün 400 ton toz! Hayal bile etmek zor. Sonra Bodrum’da geçmişi oldukça karanlık bir devlet adamının işlettiği Yalıkavak marinada neredeyse satış serbest. Aklıma şimdi geldi, Hatay-Maraş depreminden üç hafta sonra oralara gitmiştim, çaresizliği ve dehşeti gördüm. Bu arada dostlarımla yolumuz İskenderun’a düşmüştü. Havada ağır bir koku vardı. Orada sağ kalmış yaşayanlara kokunun nedenini sormuştum. Yüzlerinde müstehzi bir gülümseme, bana limanı göstermişlerdi. Meğer limandaki sayıları 30’u bulan konteynerde yangın çıkmış, bazıları itfaiyenin yangını söndürmesini engellemiş. Yangın iki hafta sürmüş. İçlerinden bir bana şöyle seslenmişti, “Buralarda çok kalma bacı, kafan iyi olur. Bir an önce yola koyul” demişti. Yani yeter bu tuhaf uyuşturucu masalı, maksat gündemi değiştirmek. Bu arada MESEM cehenneminde ölen çocuk işçilerin sayısı 83’e çıkmış.

Neyse sevgili okurlarım yeni yıl yaklaşıyor. Yaz yaz aynı hamam aynı tas. Ben size güzel bir insanın hikâyesini anlatayım da içiniz açılsın. Güneşli bir öğle vakti, taş ustası Faruk Maden’in kendi elleriyle kocaman kayaları oyup dünyalar güzeli evler yaptığı Ürgüp’ün koruma altındaki Esbelli Mahallesi’nde, yüzüm peribacalarının yan yana uzandığı vadiye dönük bir Ürgüp evinin avlusunda oturuyorum. Aklım az önce dolaştığım taş evlerde kalmış. Evet aklım kalmış, Antep’te taş evlerin avlusunda büyüdüğümden mi nedir, taşı her şeyden daha çok severim. Bu nedenden taş ustası Faruk Maden, yaptığı taş evleri, taşa oyduğu aynalıkları, taşa uygun düşer diye Sivas’ta yıkılan bir konaktan alıp Ürgüp’e getirdiği demir çivili “Z” kapıları bana bir yandan anlatıp bir yandan gösterirken hafif bir kıskançlık duyuyorum. 25 yıldır bir tek günü bile taşa dokunmadan geçmeyen, hayallerini taşlara oyan bu 50 yaşındaki taş ustasını hafif değil, bayağı kıskanıyorum.

O, taş evlerine oyduğu 45 derece eğimli aynalıkları neredeyse okşuyor ve “Ben” diyor, “Ne öğrendiysem, ne biliyorsam çoğunu beni yetiştiren Gaziantepli ustama borçluyum. Bir de buradaki eski evleri yapan Rum ustalara. Başım ne zaman daralsa, ne zaman bir işin içinde kaybolsam hemen Rum ustaların yaptığı evlere gidip bakarım. Orada mutlaka bir çözüm vardır. Ustalar, izlerini sürecek olana yolu gösterirler.”

Faruk Maden, bir evi bir yılda bitirebildiğini söyleyip bana nefis bir Türk kahvesi ikram ederken ben, “Bu adam çocukluğunda nasıl biriydi” diye düşünüyorum. “Ailesinde taş ustası var mıydı? Bu mimari bilgisini, bu ustalığı nasıl edindi?”

“Ailede benden başka taşla uğraşan yok” diyor biraz övünerek. “Benim babam çiftçiydi ve çok çalışkan bir adamdı. Otururken göremezdiniz. Bunun bende mutlaka bir etkisi olmuştur. Hep burada büyüdüm, okudum, liseyi bitirdim. Kendimi her zaman biraz farklı hissederdim. Yaşıtlarımın oyunlarına, sohbetlerine pek katılmazdım. 13 yaşındaydım, bir sabah radyoda Hikmet Şimşek, Beethoven’ın Dokuzuncu Senfonisi’ni anlattı, ardından Dokuzuncu Senfoni çaldı. O gün önümde yeni bir ufuk açıldı. Dokuzuncu Senfoni’ye vuruldum. Ardından Bach’ı tanıdım, ardından Mozart’ı. Yani bir süre hayatım sadece klasik müzik oldu. Liseyi bitirdim ve işim yoktu. Yerimde duramıyordum, o sırada büyük bir otelin inşaatı başlamıştı. Otel binası buradaki bütün binalar gibi taştan yapılıyordu. Ben de amele olarak o inşaatta çalışmaya başladım. Baktım bir süre sonra taşa tutulmuşum.” O bunları anlatırken yan tarafımdan bir akrep geçiveriyor. Faruk usta, “Bu evlerin yaslandığı tepe akrep yuvalarının yeridir” diyor, “Korkma zehirleri öldürmez, sadece biraz can yakar. Bir keresinde yaptığım evin avlusunda mal sahibiyle konuşuyoruz, ortamızdan bir akrep hızla geçip gitti. Mal sahibi olaydan çok etkilendi. ‘Artık sana bir imza gerek’ dedi, ‘Senin imzan akrep olsun’. Bak bu evin girişindeki taşa oyulmuş akrebi görüyor musun, o benim imzam.”

Ve birden yavru bir akrep ayağımın üstünden atlıyor.

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu #Mehmet Akif Ersoy #MESEM #ela rümeysa cebeci

Yazarın Son Yazıları

Yetti bu uyuşturucu magazini!

Sevgili okurlarım vallahi billahi bana iki şeyden daral geldi.

Devamını Oku
21.12.2025
Hereke yolunda

Sevgili okurlarım sevdiğim tahta heykeller diyarı Değirmendere’ye taşındığımdan beri dostlarım, okurlarım beni hiç yalnız bırakmıyorlar.

Devamını Oku
14.12.2025
Boji’yle dünyayı gezdik!

Sevgili okurlarım, son yazdıklarıma bir göz gezdirdim.

Devamını Oku
07.12.2025
Canım şaka yapmışlardır

Sevgili okurlarım, yıllar önce İspanya’nın Endülüs bölgesinde dolanırken nereden aklıma düştüyse yolda gördüğüm Çağlar Boyu İşkence Aletleri Müzesi’ne girivermiştim.

Devamını Oku
30.11.2025
Denize düşen yılana sarılır

Sevgili okurlarım gerçekten bıktım, neden mi?

Devamını Oku
23.11.2025
Müjde! Ölüm kokan parfümlerim var!

Sevgili okurlarım bir an kendimi bir reklam şirketinde çalışırken buldum.

Devamını Oku
16.11.2025
Dünya unuttuğu bir sözcüğü yeniden anımsadı: Sosyalizm!

Geçtiğimiz hafta, uzun zamandır siyasal ve ekonomik belirsizlik, biri biterken öteki başlayan savaşlar ve giderek şiddetini artıran emek sömürüsü karşısında umutsuzluğa kapılan dünya halkları, uzun zamandır egemen güçler tarafından özellikle unutturulan bir sözcüğü yeniden anımsadı: “Sosyalizm!”

Devamını Oku
09.11.2025
Kraldan çok kralcılar

Sevgili okurlarım tarih bize, ülkelerin çökmesine en çok yardım edenlerin kraldan çok kralcılar olduğunu gösterir.

Devamını Oku
02.11.2025
İmecenin muhteşem gücü

Sevgili okurlarım ülkemin içinde bulunduğu belirsizlik durumu, giderek çoğalan çocuk çetelerinden söz etmek, öldürülen yoldaşların ardından ağıt yakmak, her gün bir kadın cinayetiyle yüz yüze gelmek beni hiç olmadığım kadar umutsuzluğa sürükledi.

Devamını Oku
26.10.2025
Hakan Tosun sen gittin gideli

Sevgili okurlarım bu hafta bir vatanseveri, bir doğa koruyucusunu, işi sadece gerçekleri belgelemek olan bir güzel insanı Hakan Tosun’u toprağa verdik.

Devamını Oku
19.10.2025
Düzenin yeni kurbanları: Katil çocuklar!

Bir avukat İstanbul’da kalabalık bir caddede, ofisi önünde maskeli kişiler tarafından Kalaşnikoflarla taranarak öldürülüyor.

Devamını Oku
12.10.2025
Ah bu ne sevgi bu ne ıstırap!

Sevgili okurlarım insanın tüylerini ürperten. “Bu kadar da olmaz” dedirten bir fotoğrafa bakıp duruyorum.

Devamını Oku
05.10.2025
Adana’nın yolları taştan sen çıkardın beni baştan!

Sevgili okurlarım hepiniz benim Adana sevgimi bilirsiniz.

Devamını Oku
28.09.2025
Kırmızı elbiseli küçük kız

Onun hiçbir şeyden haberi yoktu.

Devamını Oku
21.09.2025
Vahşetin korkunç sularında

Sevgili okurlarım şimdi gelin İtalya’nın Roma kentinde vahşet resimlerinin sergilendiği bir müzeye girelim.

Devamını Oku
14.09.2025
Bir kitap: ‘Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım’

Sevgili okurlarım bugüne kadar hiçbir kitap beni böylesine acıtmamıştı.

Devamını Oku
07.09.2025
Devlet bir sivil itaatsizlik örgütü müdür?

Sevgili okurlarım, sivil itaatsizlik özellikle yasalardan, yönetimden hoşnut olmayanların başvurduğu bir eylemdir.

Devamını Oku
31.08.2025
Bize kim düşe?

Sevgili okurlarım bugün yazıma Leonard Cohen’in “Herkes biliyor geminin su aldığını./ Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini./ Ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu” şiiriyle başlayayım dedim, herkes biliyor da ben neden böyle doktorun az önce biyopsi yaptığı bir hasta gibi endişeyle bekliyorum.

Devamını Oku
24.08.2025
Ah ah beni belediye başkanı yapmadılar!

Sevgili okurlarım iyice kafa sersemi olduk.

Devamını Oku
17.08.2025
Parayı veren düdüğü çalar!

Sevgili okurlarım bu yaz kendimi büyük bir açık hava tiyatrosunda oyun izliyor gibi hissediyorum.

Devamını Oku
10.08.2025
Şu nitelikli ol ne demek? Biri bana anlatsın!

Sevgili okurlarım bir hafta önce ülkemizde her yer yanıyordu.

Devamını Oku
03.08.2025
‘Kolay ölümler ülkesi’

Sevgili okurlarım başlık benim değil, sosyal medyada gördüm, sahibini aradım, bulamadım ama bu başlığa vuruldum.

Devamını Oku
27.07.2025
Asılacak kadınlar ülkesi

Sevgili okurlarım bu hafta yazar Pınar Kür’ü sonsuza uğurladık.

Devamını Oku
20.07.2025
Kavşaktayız yeni sorular sorma zamanı!

Sevgili okurlarım ne yazık ki kavşağa geldik arabayı ya uçurumdan aşağı süreceğiz ya da hepimiz yepyeni sorular sormaya, çözümler bulmaya çalışacağız.

Devamını Oku
13.07.2025
Topyekûn savaştayız!

Başlığım kimseyi şaşırtmadı değil mi? Evet, bu canım ülkede yepyeni bir savaş deneniyor.

Devamını Oku
06.07.2025
Zeytine ağıt

Sevgili okurlarım şimdilik füzelerle, insansız uçaklarla yapılan savaş bitmiş görünüyor, doğrusu ben bittiğine hiç inanmıyorum. Bir yerlerde gene füzeler uçacak, çocuklar ölecek, ölüyor da. Şimdi gelelim bizdeki asıl savaşa. Evet dostlarım ülkemizin zeytinliklerimizi bitirme savaşı bu.

Devamını Oku
29.06.2025
Dünyanın hali gibi halimiz

Sevgili okurlarım meğer bizim bu kadim ülkemizde ne kadar çok savaş uzmanı varmış.

Devamını Oku
22.06.2025
Yeniden Türkiş Dekameron

Sevgili okurlarım, epey bir zamandır yaklaşık 20 yıldır bu köşede neredeyse aynı sorunları yazmaktan bıktım.

Devamını Oku
15.06.2025
‘Bana denizi göster’

Sevgili okurlarım gene bir bayram günü, üstelik pazar. Açık konuşmayı severim bilirsiniz öyleyse açık konuşayım ben bu bayramı hiç sevmem.

Devamını Oku
08.06.2025
Unutma biz Anadolu’yuz!

Sevgili okurlarım bir kentten başka bir kente taşınmak ne kadar zormuş.

Devamını Oku
01.06.2025
Biraz mevzu değiştirelim

Sevgili okurlarım 50 yıldır yaşadığım İstanbul’u bırakıp Kocaeli’nin Değirmendere Mahallesi’ne taşınıyorum.

Devamını Oku
25.05.2025
Cebinde şiirlerle dolaşan bir film yönetmenini uğurlarken

Sevgili okurlarım 25 yıllık hayat ve iş arkadaşım, kızım Dünya’nın babası cebinde şiirlerle dolaşan tüm hayatı boyunca devrime inanan film yönetmeni Ali Özgentürk’ü sonsuzluğa uğurladık.

Devamını Oku
18.05.2025
Yurdumuz yeniden bizim olmalı!

Yurdumuz yeniden bizim olmalı!

Devamını Oku
11.05.2025
24. yılını kutlayan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’nde toplu anılar

24. yılını kutlayan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festival

Devamını Oku
04.05.2025
Unutma deprem geliyorum der ve gelir!

Unutma deprem geliyorum der ve gelir!

Devamını Oku
27.04.2025
Analar babalar, çocuklarımıza kıyıyorlar!

Analar babalar, çocuklarımıza kıyıyorlar!

Devamını Oku
20.04.2025
Bak şu işe ben şu küçücük Yunanistan’ı kıskanıyorum!

Bak şu işe ben şu küçücük Yunanistan’ı kıskanıyorum!

Devamını Oku
13.04.2025
Boykotun sessiz çığlığı

Boykotun sessiz çığlığı

Devamını Oku
06.04.2025
Plastik mermi, cop, tazyikli su ve bitmeyen tutuklamalar

Plastik mermi, cop, tazyikli su ve bitmeyen tutuklamalar

Devamını Oku
30.03.2025
Hep birlikte haykırıyoruz: ‘O gün bugündür!’

Hep birlikte haykırıyoruz: ‘O gün bugündür!’

Devamını Oku
23.03.2025