Ali Babacan, Gezi Parkı Davası tutuklularının aileleriyle görüştü

27 Ekim 2022 Perşembe, 18:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Davası tutuklularından Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın aileleri ve avukatları ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Babacan’a, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ile Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin eşlik etti.

