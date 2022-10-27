Ali Babacan, Gezi Parkı Davası tutuklularının aileleriyle görüştü

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Davası tutuklularından Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın aileleriyle görüştü.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2022 Perşembe, 18:00
Ali Babacan, Gezi Parkı Davası tutuklularının aileleriyle görüştü
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Davası tutuklularından Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın aileleri ve avukatları ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Babacan’a, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ile Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin eşlik etti.


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