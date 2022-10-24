İmamoğlu'ndan Gezi tutsaklarına özgürlük çağrısı: 'Adalet elbet yerini bulacak'

24 Ekim 2022 Pazartesi, 13:09

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutukluları için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu "Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak" notunu düştüğü paylaşımında, Tayfun Kahraman ve Gezi tutsakları için özgürlük mesajı verdi.

Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak.



Çalışma arkadaşım @tayfun_kahraman ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz.



#GeziyeBinSelam pic.twitter.com/F7FO89pFdk — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2022

"UMUTLA 2023'TEKİ DEĞİŞİME BAKIYORUM"

Ekrem İmamoğlu "Gezi tutsaklarına özgürlük. Aslında bunu şu anda, Türkiye'mizde 21. yüzyılın göbeğinde söylemek utanç verici. Tayfun Kahraman kardeşim ve onunla birlikte tutsak halde hapiste bulunan bütün kardeşlerimin özgürlüklerine kavuşması için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ülkemizde adaletin üst seviyede sağlandığı günler, bu tür adaletsizlikleri ortadan kaldıracak. Umutla önümüzdeki, 2023'teki değişime bakıyorum. Umarım ülkemizdeki yargıçlar, savcılar önlerine geldiğinde bu konunun ne kadar adaletsiz bir dosya olduğunu göreceklerdir" diye konuştu.