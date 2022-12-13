Ali Babacan: İddia ettiğiniz gibi ekonomimiz büyüyorsa, bu büyümeden neden sadece etrafınızdakiler ve zaten parası olanlar pay alıyor

13 Aralık 2022 Salı, 19:59

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, AKP iktidarının ‘ekonominin büyüdüğüne’ ilişkin söylemlerini eleştirdi.

Babacan, sosyal medya hesabında, “İddia ettiğiniz gibi ekonomimiz büyüyorsa, bu büyümeden neden sadece etrafınızdakiler ve zaten parası olanlar pay alıyor? Ücretleri gerçek enflasyon farkının üstüne refah payı ekleyerek artırın, bu büyümeden işçi de memur da emekli de payını alsın” notuyla video paylaştı.

"HARIL HARIL FAKİRDEN ALIP ZENGİNE VERİYORLAR, GRAFİK ORTADA, BU DA TÜİK’İN VERİLERİ"



Babacan’ın videodaki konuşması şöyle: