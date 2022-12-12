Ali Babacan: Ne IMF’si; Türkiye’nin işini iyi yapan, güçlü bir yönetime ihtiyacı var!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 18:21

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın ekonomi yönetimini, yayımladığı video ile eleştirdi.

Babacan, “Arkamızda kapı gibi başarılar var. Ne IMF’si? Türkiye’nin işini iyi yapan, güçlü bir yönetime ihtiyacı var” notunu düştüğü videoda IMF eleştirilerine yanıt verdi.

Babacan’ın videodaki konuşması şöyle:

“BU YAKLAŞIK 30 YILLIK BİR DÖNEMDEN SONRA İLK DEFA BİR BORÇ SIFIRLAMASIYDI, ÇOK ÖNEMLİYDİ”

“IMF’ye gerek yok. Son taksiti ben ödedim. Ödeyeceğiz, daha az kredi çekeceğiz. Böylece Türkiye’nin borcunu azaltacağız. Çünkü diyelim ki 1 milyar dolar ödedik, yerine 500 milyon borçlandık. 500 ödedik, yerine 250 borçlandık. Son tuşa ben bastım, enter tuşuna. IMF’ye borcu sıfırladık. Toplam ekonomi büyüklüğü 300 milyar IMF’ye borç 23,5 milyar dolardı. Bu yaklaşık 30 yıllık bir dönemden sonra ilk defa bir borç sıfırlamasıydı, çok önemliydi. Uluslararası Para Fonu’na borcumuz sıfırlandı. 19 kere IMF’yle stand-by anlaşması yapmış bu ülke. Hani diyorlar ya bazen ‘Ali Babacan IMF’ci şöyle böyle’.

“KENDİSİ KAPI KAPI SWAP DİLENİYOR”

IMF bize geldi açıkça dediler ki ‘Biz düzenli temerrüt programı yapalım’. Biz bunu tamamen reddettik. Böyle bir şey yok dedik. IMF’ye borcu sıfırladık. IMF’den gelecek uzmanlar bizim şu anda sahip olduğumuz iktisatçı insan kaynağından daha mı iyi? Kusura bakmasınlar artık eski Türkiye değil. Bir ülke borçlanırken yarışma içerisinde serbest piyasadan borçlanır. İhaleyle borçlanır. ‘Kardeşim parayı bana kim ucuza getirecekse ben ondan borçlanırım’ der. Gidip kapı kapı dolaşmaz. ‘Bunlar IMF’yle çalışacak’ diyor. Kendisi kapı kapı SWAP dileniyor. Bu borç istenirken karşılığında hangi tavizler öneriliyor, onu da bilemiyoruz. Borç alan emir alır.”