Ali Babacan: Milyonlarca Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor
DEVA lideri Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var" ifadelerine tepki gösterdi: Yazık, utanç verici...
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisine katılan Mehmet Ali Çelebi’ye verdiği çocuk tavsiyesine, “Gördüğü her kadına kaç çocuk doğurması gerektiğini söylüyor. Dağda 5-10 çocuk doğurmadıklarını biliyor ama milyonlarca Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor. Yazık, utanç verici” sözleriyle tepki gösterdi.
Erdoğan, AKP’ye katılan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye bugün partisinin grup toplantısında rozet taktı. Erdoğan, bir çocuğu olduğunu öğrendiği Çelebi’ye, “Sayıları artırmak lazım. Bak, PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” demişti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.
Babacan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
- Gördüğü her kadına kaç çocuk doğurması gerektiğini söylüyor. Dağda 5-10 çocuk doğurmadıklarını biliyor ama milyonlarca Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor. Yazık, utanç verici.
Gördüğü her kadına kaç çocuk doğurması gerektiğini söylüyor. Dağda 5-10 çocuk doğurmadıklarını biliyor ama milyonlarca Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor. Yazık, utanç verici. https://t.co/6V646EzngG— Ali Babacan (@alibabacan) October 19, 2022
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