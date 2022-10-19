Erdoğan'ın katılacağı Muhtarlar Evi açılışı için 7 saat önce 11 cadde ve sokak trafiğe kapatıldı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 15:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Muhtarlar Evi açılışı için yapılan saat 14.00'teki tören nedeniyle sabah 07.00'den itibaren ana arterlerden birisi olan Esat Caddesi ile bu caddeyi kesen 11 cadde ve sokakta, polis tedbiri alınarak trafik kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü kapatılacak yolları dün gece duyursa da bu sabah işine, okuluna gitmek isteyen yurttaşlar, kapanan yollar nedeniyle büyük güçlük yaşadı.

Bugün Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi’ndeki (Akay Kavşağı yokuşu) Muhtarlar Evi açılışı nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bu sabah 07.00’den, program sona erene kadar kapatılan yollar şöyle:

“Esat Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Tunalı Hilmi Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Olgunlar Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Libya Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Konur Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Karanfil Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Kızılırmak Caddesinin Esat Caddesi ile Becerikli Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Bankacı Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Güfte Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Tunus Caddesinin Esat Caddesi ile J.F. Kenndy Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Vekâletler Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Mediha Eldem Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Binektaşı Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Binektaşı Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Bardacık Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Büklüm Caddesinin Esat Caddesi ile Bilezik Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Akay Kavşak’ta bulunan alt geçitlerin tamamı (Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Tunus Caddesi) çift yönlü"