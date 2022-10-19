Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına sert yanıt: 'Korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin; hodri meydan kiiim, sen kim...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki ifadelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan konuşmasından sonra açık çağrı yapan Erdoğan, "Madem kendine bu kadar güveniyorsun, siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, ülkenin geleceğinden sorumluluk almak istiyorsa hodri meydan!" dedi.
"Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan çık karşımıza birikimlerimizi, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım" diyen Erdoğan, "Aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına, baskısına maruz kalıyor ve ilan edemiyorsan korkma" ifadelerini dile getirdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A SERT YANIT
Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi.
"Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin…" diyen Kılıçdaroğlu, "Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" olarak cevap verdi.
Kılıçdaroğlu, yakın bir gelecekten bahsetmediğini dile getirirken "Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim..." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim...— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 19, 2022
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