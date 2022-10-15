DEVA lideri Ali Babacan, Bartın maden patlamasında ölen işçilerin isimlerini andı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 17:26

DEVA Partisi bugün (15 Ekim) Erzurum’da düzenleyeceği mitingi, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden patlaması nedeniyle iptal etti.

Partisinin Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, 41 madencinin hayatını kaybettiği maden patlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

'HEPSİ KARDEŞİMİZ'

Babacan, büyük bir acının ortasında olduklarını belirterek "Acının ateşiyle de hep beraber yanıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dün akşam ateş, Amasra’ya düştü. Şu ana kadar açıklanan 40 madenci kardeşimizi kaybettik. Sayının artmamasını ümit ediyoruz. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. Hayatını kaybeden madencilerden isimleri açıklananları tek tek anan Babacan, “Sayılardan bahsedince anlamını yitiriyor. Hepsi can. Hepsinin eşi, çocuğu, yakınları var. Hepsi kardeşimiz. Hepsi vatandaşımız. Hepsi insan” ifadelerini kullandı.

"Bugün tedbirleri, niye olduğunu, nasıl olduğunu konuşmanın günü değil. Bugün acıyı paylaşma günü" diyen Babacan şöyle devam etti: "Kalbimiz Amasra’da. Kalbimiz hayatını kaybedenlerle ve onların yakınlarıyla. Tüm millet olarak başımız sağ olsun.”

Babacan, yarın heyetiyle Amasra'ya hareket edeceğini sözlerine ekledi.