Ali Babacan'dan adaylık açıklaması

02 Aralık 2022 Cuma, 21:38

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tv100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın Yüzler Kulübü programında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Babacan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası cumhurbaşkanı adayı için parti içinde 'beyin egzersizlerinin' başlaması gerektiğini söylediğini açıkladı.

Babacan, "Partideki arkadaşlarımıza, 'artık zamanı geliyor bu işin, herkes yavaş yavaş kendi zihninin içinde muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın" dediğini aktardı.

Babacan ayrıca, "Biz parti içinde ilk defa arkadaşlarımıza, "Artık zamanı geliyor bu işin, herkes yavaş yavaş kendi zihninin içinde muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın. Kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın. Çünkü artık aralık ayından itibaren parti içinde istişare sürecine başlayacağız" dedi.

"AKLIMDA İSİMLER VAR"

"Sizin aklınızda isimler dolaşmaya başladı mı, siz de kendi içinizde bir fikir teatisinde bulunmaya başladınız mı?" sorusu üzerine Ali Babacan, "Aklımda tabi dolaşıyor ama aklımda dolaşanları henüz hiç kimseyle paylaşmadım, eşim dahil. Ama bir zihni değerlendirme var. Bir de ben çok dinliyorum insanları. Ama bu dinleme süreci bir yerde değerlendirme ve kendi isimlerimizi yani Altılı Masa'ya götüreceğimiz isimleri belirleme süreci başlayacak" dedi.

"Teorik olarak şunu söylüyoruz hep: 6 genel başkandan hepsi tek tek potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır diyoruz" diyen Babacan, "Bizim parti teşkilatımıza sorun kim cumhurbaşkanı adayı olsun diye hepsi beni söyler. Ama bir başka partinin teşkilatı da kendi genel başkanını söyleyebilir. Aynı zamanda dışarıdan da isimler olabilir. Şu anda biz o havuzu küçültmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR İSİM KONUŞMADIK"

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün itibariyle Altılı Masa'da herhangi bir isim konuşmadık. Herhangi bir isimle ilgili olumlu, olumsuz bir değerlendirmede bulunmadık. Baştan itibaren biz bir sıralama ilan etmiştik. İlk önce yapmamız gereken geçiş sürecinin yol haritasını tamamlamak ve seçim sonrası kurulacak hükümetin programını bitirmek. Bir bakıma ortak cumhurbaşkanı adayımızın seçim beyannamesini 6’lı partinin ortak bir şekilde yazıp bitirmesi.

"6 GENEL BAŞKANDAN HEPSİ POTANSİYEL CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR"

6 genel başkandan hepsi potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır diyoruz. Aynı zamanda dışarıdan da isimler olabilir.





Sözünde duran, güvenilir bir isim olması önemli. Demokrasiyi içselleştirmiş olmalı. Güçlendirmiş Parlamenter Sistemi sözde değil öz de desteklemeli. Seçim takvimi belli olduktan 2 gün sonra adayımızı açıklarız. 6’lı masada ayrı ayrı partiler olmamıza rağmen yarınların Türkiye’sinde buluşuyoruz. 72 tane başlık tespit ettik, bugün itibariyle 36’sında tam mutabık kalmış durumdayız.

"REFERANDUMA GEREK OLMASIN DİYORUZ"

Erdoğan Aktaş'ın "Sistem değişimini halka soracak mısınız?" sorusuna Babacan "6 partinin ortak anlayışı ‘Buna gerek olmasın’ diyoruz ama bu 32 başlıkla ilgili her şeye karar verdikten sonra biz bunu kamuoyuyla paylaşacağız. 400 üzerinde bir oyla meclisten geçerse, geçişi yapacağız" yanıtını verdi.

Babacan, "Önümüzdeki seçimlere DEVA Partisi olarak gireceğiz. DEVA Partisi oy pusulasında yeri olacak, vatandaşlarımız evet mührünü basacak. En az 41 ilde böyle olacak. Bazı illerde seçim işbirliği modalitesiyle ilgili çalışmamızı başlattık" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ AÇIKLAMASI

Babacan, olası Cumhurbaşkanı adayları arasında isimleri geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, "İki belediye başkanı konusu bizi ilgilendiren bir konu değil. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesidir öncelikle. İki belediye başkanının aday olup olamama meselesi her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesidir. O partinin adaylarıdır. Bizim bu konuyla ilgili bir şey söylememiz başka bir partinin iç meselesine müdahale olmamızdır, bunu doğru görmem. Kendileri parti içerisinde değerlendirirler" diye konuştu.