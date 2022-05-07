Son anketler çıktı, AKP kolları sıvadı: Erdoğan kurmaylarını topluyor!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son anketlerin ardından kurmaylarını kampa toplama kararı aldı. "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı", 3-5 Haziran'da Kızılcahamam'da yapılacak.
2023 seçimlerine yaklaşılmasıyla birlikte seçim çalışmaları hızlandı. Son yayımlanan seçim anketlerinde AKP'deki erime ortaya çıkmış, Erdoğan'ın birçok isme karşı kaybettiği ifade edilmişti. Anket sonuçlarından memnun olmayan Erdoğan, kurmaylarını toplama kararı aldı. Erdoğan, kurmaylarından neler beklediğini 3-5 Haziran arasında Kızılcahamam'da anlatacak.
TÜM TEŞKİLATLAR ORADA OLACAK
Bir otelde gerçekleştirilecek 3 günlük toplantıya, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.
ERDOĞAN KONUŞACAK
AKP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek.
2023 SEÇİMLERİNİN ROTASI ÇİZİLECEK
Salgının ardından yapılacak ilk 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AKP'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklarının masaya yatırılması, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilmesi planlanıyor.
SON DEĞERLENDİRMEYİ CUMHURBAŞKANI YAPACAK
Çeşitli sunumların gerçekleştirileceği, istişarelerin yapılacağı toplantının yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanması öngörülüyor.
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