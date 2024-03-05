Ali Babacan’dan Murat Kurum ve Erdoğan’a kırmızı kart: ‘Önce sözünüzde durun’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a sert çıktı. Kurum’un, "İstanbul’a 650 bin depreme dayanıklı konut yapacağız" iddiasına karşın, “Orada dur. Deprem konutunun yüzde 10’unu yapamadınız” karşılığını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:10
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cadde Tv’de soruları yanıtladı. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un "İstanbul’a 650 bin depreme dayanıklı konut yapacağız" çıkışının gerçekçi olmadığını belirten Babacan, “İktidarın adayı 650 bin adet konut yapacağım diyor. Bir dakika arkadaş, bir dur, yavaşla, nefes al. Maraş’ta deprem oldu, Erdoğan çıktı ne dedi Mart ayında? ‘1 Yılda 312 bin konut yapacağız’ dedi. TOKİ’nin kendi açıkladığı anahtar teslim edilmeye hazır olacak dediği daha teslim edilmemiş, ancak 46 bin. Maraş’ta tesilm edilen konut sayısı sözlerinin yüzde 10’u bile değil” diye konuştu.

Babacan, “Tek bir hakkınız olsa, Türk siyasetinde kime kırmızı kart göstermek isterdiniz?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

Sayın Erdoğan'a tabii ki. Yani bugün ülkenin, iktidarın başında o var. Ha bir dönem Türkiye’de iyi şeyler oldu. O dönemde de başbakandı tamam ama o zaman her istediğini yapamıyordu. Çünkü denge kontrol sistemleri vardı. Her aklına gelen olmuyordu. Yani Merkez Bankası’na hükmedemiyordu ama sonra işler değişti. 3 dönem kuralını koyduk, kendisi bozdu o kuralı.”


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