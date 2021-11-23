Ali Babacan'dan Erdoğan'a: Durun artık, batıyoruz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kurdaki yükselişin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Dibe batıyoruz. Durun artık" diye seslendi.
Yükselişine hız kesmeden devam eden dolar/TL'de 12 seviyesi aşıldı. Kurdaki günlük yükseliş yüzde 10'a ulaştı. Euro/TL ise 14 liranın da üzerini gördü.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk Lirası'nın yaşadığı bu büyük değer kayıpları devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Rayyip Erdoğan'a yeniden seslendi.
Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrısında "Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12'yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık" ifadelerini kullandı.
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